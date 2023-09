Unternehmensprofil

Die Toyota Motor Corp. entwickelt, produziert und vermarktet Pkw, Minivans und Nutzfahrzeuge sowie Teile und Zubehör. Zum Konzern gehören ferner die Marken Daihatsu (Kleinwagen) und Hino Motors (Nutzfahrzeuge). In 2021/22 verkaufte Toyota 8,2 (i.V. 7,6) Millionen Fahrzeuge. Hauptabsatzmärkte sind Japan, Nordamerika, Europa und Asien. Toyota arbeitet daran, alle Fahrzeuge zu vernetzten und durch die Nutzung von Big Data aus diesen vernetzten Fahrzeugen neue Werte zu schaffen, das Geschäft zu reformieren und neue Mobilitätsdienste zu entwickeln. Neben dem Fahrzeuggeschäft bietet der Toyota-Konzern im Rahmen seines Finanzdienstleistungsgeschäfts vor allem Ratenkredite und Leasing durch den Ankauf von Raten- und Leasingverträgen an, die von Toyota-Händlern abgeschlossen werden. Das Segment "All Other Operations" umfasst das Design und die Herstellung von Fertighäusern sowie den Bereich Informationstechnologie, einschließlich eines Webportals für Automobilinformationen namens GAZOO.com.

Offizielle Webseite: www.toyota.co.jp