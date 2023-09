Unternehmensprofil

Die Travelers Companies Inc. ist einer der größten Sachversicherer der USA. Seine Leistungen für Privatpersonen, Unternehmen und Organisationen vermarktet der Konzern über unabhängige Versicherungsagenten. Das Geschäft ist in die drei Segmente Property and Casualty Insurance Operations, Business Insurance sowie Bond & Specialty Insurance aufgeteilt. Individuellen Kunden werden Versicherungen rund um die Themen Auto, Haus, Hausrat, Wasserschaden, Diebstahl, Wertgegenstände und Boote angeboten. Im Segment Business Insurance bietet eine breite Palette von Schaden- und Unfallversicherungen sowie Dienstleistungen für Kunden vor allem in den USA und in Kanada, aber auch in Großbritannien, Irland, Brasilien und anderen Teilen der Welt. Das Bond & Specialty Insurance Segment ist u.a. in den Bereichen Geschäftsführerhaftung und Berufshaftpflicht tätig und bedient seine im Wesentlichen US-Kunden mit ergänzenden Risikomanagement-Dienstleistungen.

Offizielle Webseite: www.travelers.com