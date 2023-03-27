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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Travelers

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WKN A0MLX4
ISIN US89417E1091
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 44,70 43,43 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 6,24 7,28 6,29 5,00 2,99
    Gewinn/Aktie 29,82 34,19 27,83 21,76 12,93
    Dividende/Aktie 5,24 4,83 4,35 4,15 3,93
    Rendite (%) 1,40 1,29 1,50 1,72 2,06
    KGV 12,41 11,00 10,42 11,07 14,73
    KUV 1,73 1,84 - - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Travelers Companies Inc. ist einer der größten Sachversicherer der USA. Seine Leistungen für Privatpersonen, Unternehmen und Organisationen vermarktet der Konzern über unabhängige Versicherungsagenten. Das Geschäft ist in die drei Segmente Property and Casualty Insurance Operations, Business Insurance sowie Bond & Specialty Insurance aufgeteilt. Individuellen Kunden werden Versicherungen rund um die Themen Auto, Haus, Hausrat, Wasserschaden, Diebstahl, Wertgegenstände und Boote angeboten. Im Segment Business Insurance bietet eine breite Palette von Schaden- und Unfallversicherungen sowie Dienstleistungen für Kunden vor allem in den USA und in Kanada, aber auch in Großbritannien, Irland, Brasilien und anderen Teilen der Welt. Das Bond & Specialty Insurance Segment ist u.a. in den Bereichen Geschäftsführerhaftung und Berufshaftpflicht tätig und bedient seine im Wesentlichen US-Kunden mit ergänzenden Risikomanagement-Dienstleistungen.

    Offizielle Webseite: https://www.travelers.com

    Aktionärsverteilung