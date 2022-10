Egal ob Boeing, Walt Disney oder Microsoft. Große US-Aktien stehen immer im Fokus. Deswegen prüften wir den Dow Jones Index und machten uns auf die Suche nach den US-Aktien mit dem größten Ertragspotenzial. Und siehe da: Es gibt bis zu 60 Prozent Kurschancen. Von Roland Frank und Marian Kopocz

Bloomberg US-Aktien

Die obige Tabelle zeigt, wie alle von Bloomberg befragte Analysten eine Aktie bewerten. Würde eine Aktie ein Konsensrating von 5,00 aufweisen, würden alle Analysten zum Kauf raten. Bei einem Wert von 1,00 würden alle zum Verkauf raten. Doch wir wollten nicht nur diese Einschätzung der Experten wissen. Uns interessierte auch, wie viel Kurspotenzial die Analysten im Durchschnitt sehen. Und die meisten Aktien aus dem Dow Jones bieten Anlegern gute Chancen. Die besten Aktien suchten wir für Sie heraus.

Die besten US-Aktien

Laut der aktuellen Auswertung des Dow Jones bieten die Aktien des Flugzeugbauers Boeing am meisten Potenzial. Denn die Analysten trauen der Boeing-Aktie im Schnitt 59,88 Prozent Gewinn zu.

Dicht dahinter folgen auch schon Walt-Disney (57,19 Prozent Potenzial) und Salesforce (55,5Prozent Potenzial).

Dabei zeigt sich, dass so gut wie alle Aktien aus dem Dow Jones Index eine angenehmen Rendite laut Analysten versprechen. Einzig Amgen hinkt mit einem mageren Kurspotenzial von 1,53 Prozent hinterher. Doch wie profitieren Anleger nun am besten davon?

Investieren in US-Aktien

Grundsätzlich können Anleger sich die Einzelaktien, welche am meisten Gewinn versprechen, einfach ins Portfolio legen. Wer aber dass Risiko etwas breiter verteilen will, der setzt am besten auf einen ETF auf den Dow Jones Index und profitiert somit von der gesamten Wertentwicklung.

Hier können sich Anleger vor allem den iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) und den Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS ETF anschauen.

Hinweis: Die Bloomberg-Daten können manchmal etwas hinterherhinken mit dem Aktienkurs. Denn manche Analysten aktualisieren nicht jeden Monat ihre Kursziele. Natürlich fliegen ältere Kursziele irgendwann aus der Bloomberg-Datenbank raus. Doch durch diese zeitliche Verzögerung kann es dazu kommen, dass die Analysten eine Aktie nicht immer treffend einschätzen.