Unternehmensprofil

Die ULTA BEAUTY, INC. (früher Ulta Salon Cosmetics & Fragrance) ist der größte Beauty-Einzelhändler in den USA. Das Unternehmen versteht sich als erste Adresse für Kosmetik, Düfte, Haut- und Haarpflegeprodukte sowie Friseur-Dienstleistungen. Ulta Beauty betreibt mehr als 1.250 Einzelhandelsgeschäfte in fast allen US-Bundesstaaten. Die typische Filiale ist rund 10.000 Quadratmetern groß, wobei etwa 950 Quadratmeter dem Full-Service-Salon gewidmet sind. In den Filialen und über die Website von Ulta Beauty werden insgesamt mehr als 20.000 Produkte von über 500 etablierten Beauty-Marken aller Kategorien und Preisklassen angeboten, einschließlich der eigenen Ulta Beauty Collection. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1990 als Einzelhändler für Schönheitsprodukte.

Offizielle Webseite: www.ulta.com