ULTA Beauty
Aktuelle Nachrichten zu ULTA Beauty
dpa-AFX News zu ULTA Beauty
Kennzahlen (in USD)
|2028e
|2027e
|2026
|2025
|2024
|Umsatz (Mrd)
|13,96
|13,25
|12,39
|11,30
|11,21
|Nettogewinn (Mrd)
|1,33
|1,24
|1,15
|1,20
|1,29
|Gewinn/Aktie
|31,87
|28,78
|25,72
|25,44
|26,18
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|-
|-
|-
|-
|-
|KGV
|16,09
|17,82
|25,17
|16,20
|19,29
|KUV
|1,53
|1,67
|2,42
|1,69
|2,18
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die ULTA BEAUTY, INC. (früher Ulta Salon Cosmetics & Fragrance) ist der größte Beauty-Einzelhändler in den USA. Das Unternehmen versteht sich als erste Adresse für Kosmetik, Düfte, Haut- und Haarpflegeprodukte sowie Friseur-Dienstleistungen. Ulta Beauty betreibt mehr als 1.250 Einzelhandelsgeschäfte in fast allen US-Bundesstaaten. Die typische Filiale ist rund 10.000 Quadratmetern groß, wobei etwa 950 Quadratmeter dem Full-Service-Salon gewidmet sind. In den Filialen und über die Website von Ulta Beauty werden insgesamt mehr als 20.000 Produkte von über 500 etablierten Beauty-Marken aller Kategorien und Preisklassen angeboten, einschließlich der eigenen Ulta Beauty Collection. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1990 als Einzelhändler für Schönheitsprodukte.
Offizielle Webseite: https://www.ulta.com