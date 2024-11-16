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ULTA Beauty

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WKN A0M240
ISIN US90384S3031
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2028e 2027e 2026 2025 2024
    Umsatz (Mrd) 13,96 13,25 12,39 11,30 11,21
    Nettogewinn (Mrd) 1,33 1,24 1,15 1,20 1,29
    Gewinn/Aktie 31,87 28,78 25,72 25,44 26,18
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 16,09 17,82 25,17 16,20 19,29
    KUV 1,53 1,67 2,42 1,69 2,18

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die ULTA BEAUTY, INC. (früher Ulta Salon Cosmetics & Fragrance) ist der größte Beauty-Einzelhändler in den USA. Das Unternehmen versteht sich als erste Adresse für Kosmetik, Düfte, Haut- und Haarpflegeprodukte sowie Friseur-Dienstleistungen. Ulta Beauty betreibt mehr als 1.250 Einzelhandelsgeschäfte in fast allen US-Bundesstaaten. Die typische Filiale ist rund 10.000 Quadratmetern groß, wobei etwa 950 Quadratmeter dem Full-Service-Salon gewidmet sind. In den Filialen und über die Website von Ulta Beauty werden insgesamt mehr als 20.000 Produkte von über 500 etablierten Beauty-Marken aller Kategorien und Preisklassen angeboten, einschließlich der eigenen Ulta Beauty Collection. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1990 als Einzelhändler für Schönheitsprodukte.

    Offizielle Webseite: https://www.ulta.com

    Aktionärsverteilung