Zu den neuesten Käufen von Milliardär Warren Buffett zählt eine Aktie, die nicht nur ein absolutes Schnäppchen ist, sondern laut den Analysten der Deutschen Bank das Zeug hat, rund 50 Prozent zu steigen. Sollten Sie auch zuschlagen?

Warren Buffett (93) gilt als der wohl beste Investor der Welt. Anleger beobachten genau, welche Aktien das „Orakel von Omaha“ gerade kauft und verkauft. Das Geniale: Jedes Quartal ist Buffett dazu verpflichtet, sein Portfolio der amerikanischen Börsenaufsicht SEC offenzulegen. Und Anleger haben die Möglichkeit, einen Blick darauf zu erhaschen, auf welche Aktien es der Investor gerade abgesehen hat.

Die jüngste Offenlegung, die seit Mitte August bekannt ist und den Stand zum 30. Juni offenbart, zeigt einige interessante Dinge.

Warren Buffetts neueste Aktie – sollten Sie sie kaufen?

Nicht nur hat Warren Buffett im vergangenen Quartal rund die Hälfte seiner Apple-Aktien verkauft. Die KI-Aktie Snowflake etwa schmiss er ganz raus. Er reduzierte seine Positionen auch noch bei einer Reihe weiterer Aktien. Den Großteil ließ er jedoch dennoch unverändert und stockte seine Anteile bei Occidental Petroleum und Chubb sogar auf.

Mit am spannendsten sind aber wohl seine neuesten Aktienkäufe. Dazu zählt das Unternehmen Ulta Beauty. Hier wurden über 690.000 Aktien eingekauft, die Aktie nimmt nun 0,1 Prozent des Portfolios ein – es scheint sich also nur um eine kleinere Wette zu handeln. Ulta wird gerne als das "Douglas der USA" bezeichnet. Die Firma, bereits 1990 gegründet, gilt als größter Kosmetikhersteller in den USA mit fast 1.400 Geschäften.

Auf Sicht von fünf Jahren liegt die Aktie neun Prozent im Plus, seit Jahresanfang verlor sie jedoch 26 Prozent. Vor allem das letzte Quartal verlief nicht gerade rosig. Der Umsatz wuchs relativ schwach und der Gewinn je Aktie sank sogar um sechs Prozent. Außerdem senkte das Unternehmen die Umsatzprognose für das Gesamtjahr und rechnet damit, dass die operativen Gewinnmargen um 14 Prozent schrumpfen könnten.

Über 50% Kurspotenzial mit Warren Buffetts neuester Aktie

Analysten rechnen damit, dass der Umsatz dieses Jahr nur um drei Prozent wächst und der Gewinn je Aktie um zwei Prozent auf 25,68 US-Dollar zurückgeht. Aber: Sie halten es für möglich, dass beide Komponenten im Jahr darauf wieder um sechs und neun Prozent wachsen. Außerdem plant Ulta auch, dieses Jahr noch rund eine Milliarde US-Dollar für den Rückkauf von Aktien zu verwenden. Sie scheinen also wie Warren Buffett, der Fan von Value-Aktien ist, zu finden, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist.

Tatsächlich liegt das aktuelle KGV bei 14 – das der vergangenen zehn Jahre bei 23. Positiv scheint auch die Deutsche Bank gestimmt: Denn mit einem Kursziel von 552 US-Dollar sehen die Experten hier ein Aufwärtspotenzial von rund 50 Prozent.

Sie sind fasziniert davon, wie die Superreichen ihr Geld anlegen?

