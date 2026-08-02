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Unicredit

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WKN A2DJV6
ISIN IT0005239360
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 27,64 26,30 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 12,00 11,05 10,98 9,77 9,53
    Gewinn/Aktie 8,49 7,54 6,97 5,84 5,11
    Dividende/Aktie 4,25 3,81 - - -
    Rendite (%) 5,21 4,64 - - -
    KGV 9,80 11,09 10,17 6,60 4,81
    KUV 4,26 4,66 4,45 2,45 1,81

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die UniCredit S.p.A. ist eine paneuropäische Geschäftsbank mit einem umfassenden Dienstleistungsangebot. Die Gruppe betreut mehr als eine Million Unternehmen und Konzerne, Finanzinstitute und Kunden aus dem öffentlichen Sektor sowie rund vierzehn Millionen Privatkunden mit Lösungen in den Bereichen Private Banking, Wealth Management und Family Offices. Regional sind die Aktivitäten in die vier Kernregionen Italien und Deutschland sowie Mitteleuropa (Österreich, Tschechische Republik, Slowakei, Ungarn, Slowenien) und Osteuropa (Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Rumänien, Serbien) unterteilt. Die Digitalisierung und das Bekenntnis zu den ESG-Prinzipien werden als wichtige Voraussetzungen für Erfolg bezeichnet. Verwurzelt im Jahr 1473 ist die heutige UniCredit-Gruppe das Resultat eines 1998 begonnenen Zusammenschlusses von neun italienischen Banken. 2005 wurde die HVB-Gruppe (heute Unicredit Bank AG) samt deren Tochter Bank Austria AG (heute UNICREDIT BANK AUSTRIA AG) übernommen. 2007 folgte die Fusion mit der italienischen Capitalia-Gruppe.

    Offizielle Webseite: https://www.unicreditgroup.eu

    Aktionärsverteilung