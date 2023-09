Unternehmensprofil

UniCredit S.p.A. ist die Holding einer internationalen Finanzgruppe mit Aktivitäten, die sich weltweit auf 50 Märkte erstrecken. In Europa ist die italienische Handelsbank in 17 Ländern vertreten und hält sowohl in West- wie auch Osteuropa große Marktanteile. Das operative Geschäft gliedert sich in die Segmente "Private Banking", "Corporate & Investment Banking" und "Central Eastern Europe". Mit Wurzel, die in das Jahr 1473 zurückreichen, ist die UniCredit-Gruppe heute das Ergebnis eines 1998 begonnenen Zusammenschlusses von neun italienischen Banken. 2005 übernahm das italienische Kreditinstitut mehrheitlich die deutsche HVB-Gruppe, einen Hypotheken-Spezialisten, und verleibte sie samt deren Tochter Bank Austria AG vollständig ein. Die Münchener Unicredit Bank AG als Nachfolgerin der HVB ist eine der größten Banken in Deutschland und seit ihrem Squeeze-Out durch Unicredit S.p.A. nicht mehr selbständig börsennotiert. 2007 fusionierte Unicredit mit der italienischen Capitalia-Gruppe.

Offizielle Webseite: www.unicreditgroup.eu