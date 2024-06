UNIPOL GRUPPO S.P.A. AZIONI NOM. O. N.

Unternehmensprofil

Die Unipol Gruppo S.p.A. repräsentiert eine der größten Versicherungsgruppen in Europa und das führende Unternehmen im Bereich der Nicht-Lebensversicherungen (insbesondere in den Sparten Kraftfahrzeuge und Gesundheit) Italiens. Unipol verfolgt eine Strategie des integrierten Angebots und deckt damit die gesamte Palette an Versicherungsprodukten ab. Wesentliche Tochtergesellschaft in diesen Geschäftsfeldern ist die UnipolSai Assicurazioni. Außerdem ist die Gruppe in den Segmenten Direktversicherung (Linear Assicurazioni), Transport- und Luftfahrtversicherung (Siat), Krankenversicherung (UniSalute) und Altersvorsorge tätig. Das Allfinanz-Spektrum wird von den Firmen Arca Vita und Arca Assicurazioni abgedeckt. Darüber hinaus verwaltet die Unipol Gruppo bedeutende Vermögenswerte in den Bereichen Immobilien, Hotels (Gruppo UNA), Medizin und Gesundheit sowie Landwirtschaft (Tenute del Cerro).

Offizielle Webseite: www.unipol.it/en