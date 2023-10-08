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US Bancorp

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WKN 917523
ISIN US9029733048
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 33,24 31,09 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 8,86 8,19 7,60 6,33 5,46
    Gewinn/Aktie 5,80 5,21 4,62 3,79 3,27
    Dividende/Aktie 2,20 2,12 2,04 1,98 1,93
    Rendite (%) 3,49 3,36 3,82 4,14 4,46
    KGV 10,90 12,03 11,55 12,62 13,24
    KUV 2,90 3,17 2,92 2,73 2,41

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    U.S. Bancorp ist die Obergesellschaft der U.S. Bank National Association, der fünftgrößten Geschäftsbank der USA. Das Unternehmen betreibt mehr als 2.400 Bankfilialen und über 4.000 Geldautomaten im mittleren Westen sowie Westen der Vereinigten Staaten und bietet Privatkunden, Unternehmen und Institutionen eine breite Palette an Bank-, Vermittlungs-, Versicherungs-, Investment-, Hypotheken-, Treuhand- und Zahlungsdienstleistungen an. Damit reicht das Angebot von Unternehmenskrediten bis zu Zahlungstransaktionen, von Ausrüstungsfinanzierungen bis zu Unternehmenshypotheken. Neben dem Filialgeschäft sind die Services auch online zugänglich. Operativ gliedert das Geldinstitut seine Aktivitäten in die Geschäftsfelder Corporate and Commercial Banking, Consumer and Business Banking, Wealth Management and Investment Services, Payment Services sowie Treasury and Corporate Support. Gegründet wurde die Bank im Jahre 1863.

    Offizielle Webseite: https://www.usbank.com

    Aktionärsverteilung