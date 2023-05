Auf der "Morningstars Best Companies to own"-Liste befinden sich 117 Aktien, die Anleger kaufen sollten. Jetzt verrät Morningstar, welche 10 Aktien davon sich jetzt besonders lohnen, weil sie einen Burggraben haben und aktuell deutlich unterbewertet sind.

Dazu schreibt Morningstar selbst in einer neuen Analyse vom 1. Mai: "Die Unternehmen dieser Liste – insgesamt 117 – haben erhebliche Wettbewerbsvorteile, und wir glauben, dass diese Vorteile stabil sind oder wachsen. Wir glauben, dass die besten Unternehmen vorhersehbare Cashflows haben und von Managementteams geführt werden, die in der Vergangenheit kluge Entscheidungen zur Kapitalallokation getroffen haben. Aber die besten Unternehmen sind nicht immer die besten Aktien, die man jetzt kaufen kann. Hier konzentrieren wir uns also auf die 10 besten Unternehmen mit den heute am meisten unterbewerteten Aktienkursen."

10 unterbewertete Aktien mit Burggraben, die Morningstar jetzt zum Kauf empfiehlt

Die erste Aktie mag mit der Regionalbank US Bancorp überraschen. Doch Morningstar Analyst Eric Compton hebt hervor, dass der Abverkauf der Bank-Aktien zu weit geführt habe und das Unternehmen gut kapitalisiert sei. Aktuell tradet die US Bancorp Aktie laut Morningstar rund 40 Prozent unter ihrem fairen Wert von 58 US-Dollar.

Der zweite Wert ist Taiwan Semiconductor. Und der Chip-Auftragsfertiger liegt bereits mehr auf der Hand. Denn laut Morningstar habe eine Korrektur der Aktie und von dessen Vermögenswerten bereits stattgefunden. Jetzt konzentriert sich Analyst Phelix Lee auf die gute Marktstellung von TSMC im Bereich von Highcomputing-Chips. Er rät zum Kauf der TSMC-Aktie mit einem Kurzsiel von 139 Dollar, was ein Potenzial von 39 Prozent bedeutet.

Beim dritten Unternehmen GlaxoSmithKline hebt Morningstar den starken Burggraben des Pharma-Unternehmens hervor. Durch eine gute Medikamenten-Pipeline setzt Analyst Damien Conover das Kursziel für die Aktie auf 54 Dollar, was ein Potenzial von rund 33 Prozent bedeutet.

Doch auch die US-Bank Wells Fargo und der Schweizer Pharma-Riese Roche erhalten neue Kaufempfehlungen von Morningstar. Während die Wells Fargo Aktie rund 31 Prozent unter ihrem fairen Wert von 58 Dollar traden soll, sind es bei Roche ebenfalls 31 Prozent unter dem fairen Wert von 57 Dollar.

Auch diese unterbewerteten Aktien empfiehlt Morningstar zum Kauf

Doch weiter geht es mit den aktuell unterbewerteten Aktien:

Doch weiter geht es mit den aktuell unterbewerteten Aktien:

Auf den Plätzen sechs bis zehn folgen die Aktien von Comcast, International Flavors & Fragrances, Anheuser-Busch InBev, Yum China und der Bank of America.

Während sich die Aussichten bei Comcast mit einem Abstand zum fairen Wert von 60 Dollar in Höhe von 31 Prozent nicht so berauschend anhört, sind die Analysten von Morningstar bei der Aktie von International Flavors & Fragrances viel optimistischer. Das Unternehmen stellt Aromen und Duftstoffe her, hat eine Korrektur hinter sich und ist laut Analyst Seth Goldstein ein „ausgezeichnete Gelegenheit für langfristige Investoren“. Auch die IFF-Aktie handelt 31 Prozent unter dem fairen Wert von 140 Dollar.

Übrigens, die IFF-Aktie befindet sich auch im BÖRSE ONLINE Luxus-Index. Anleger können über ein Zertifikat von 20 Luxus-Aktien partizipieren.

Zudem konnte die Brauerei Anheuser-Busch InBev nach einem schwierigen April wieder auf die Liste von Morningstar zurückkehren. Anleger sind trotz eines Abstands von 28 Prozent zum fairen Wert von 90 Dollar weiter vorsichtig.

Spannend kann dafür die Essens-Aktie von Yum China sein. Dem Unternehmen gehören die Marken wie KFC, Taco Bell oder PizzaHut an. Die Yum China-Aktie ist laut Morningstar um 27 Prozent unterbewertet zum fairen Kurs von 84 Dollar.

Zuguterletzt befindet sich mit der Bank of America eine weitere Bank auf der Liste der US-Experten. Morningstar sieht 21 Prozent Kurspotenzial bis zu einem Kurs von 37 Dollar.

