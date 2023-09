Unternehmensprofil

Die Valneva SE ist ein Spezialimpfstoffunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von prophylaktischen Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten mit hohem medizinischem Bedarf spezialisiert hat. Die Gesellschaft verfügt über ein breites Portfolio an firmeninternen oder in Partnerschaft entwickelten Produktkandidaten sowie über Technologieplattformen, die Branchenstandards setzen. Das Portfolio von Valneva umfasst zwei kommerzielle Impfstoffe für Reisende, und zwar IXIARO (für die Prävention der japanischen Enzephalitis) und DUKORAL (gegen Cholera und in einigen Ländern zur Vermeidung von Durchfall durch ETEC). Daneben verfügt die Gruppe über eine breite Palette von Impfstoffkandidaten, darunter gegen Borreliose, das Chikungunya-Virus und COVID-19. Die Valneva SE ist 2013 aus der Fusion der österreichischen Intercell AG und der französischen Vivalis SA hervorgegangen.

Offizielle Webseite: www.valneva.com