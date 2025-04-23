Valneva
Aktuelle Nachrichten zu Valneva
dpa-AFX News zu Valneva
GNW-News: Valneva gibt die konsolidierten geprüften Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2025 bekannt
GNW-News: Valneva meldet vorläufige ungeprüfte Umsätze und liquide Mittel für 2025; gibt einen Ausblick für 2026
GNW-News: Valneva gibt Finanzergebnisse für die ersten neun Monate 2025 bekannt und informiert über Unternehmensentwicklungen
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|294,04
|151,82
|174,66
|169,58
|153,71
|Nettogewinn (Mio)
|55,46
|-70,79
|-115,19
|-12,25
|-101,43
|Gewinn/Aktie
|0,38
|-0,37
|-0,68
|-0,08
|-0,73
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|-
|-
|-
|-
|-
|KGV
|8,21
|-
|-
|-
|-
|KUV
|1,55
|2,85
|3,66
|2,07
|4,27
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Valneva SE ist ein Spezialimpfstoffunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von prophylaktischen Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten mit hohem medizinischem Bedarf spezialisiert hat. Die Gesellschaft verfügt über ein breites Portfolio an firmeninternen oder in Partnerschaft entwickelten Produktkandidaten sowie über Technologieplattformen, die Branchenstandards setzen. Das Portfolio von Valneva umfasst zwei kommerzielle Impfstoffe für Reisende, und zwar IXIARO (für die Prävention der japanischen Enzephalitis) und DUKORAL (gegen Cholera und in einigen Ländern zur Vermeidung von Durchfall durch ETEC). Daneben verfügt die Gruppe über eine breite Palette von Impfstoffkandidaten, darunter gegen Borreliose, das Chikungunya-Virus und COVID-19. Die Valneva SE ist 2013 aus der Fusion der österreichischen Intercell AG und der französischen Vivalis SA hervorgegangen.
Offizielle Webseite: https://www.valneva.com