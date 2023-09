Unternehmensprofil

Die Vectron Systems AG produziert und vertreibt intelligente Kassensysteme und hat sich zudem auf Kommunikations-Software zur Vernetzung von Filialbetrieben spezialisiert. Die Kassensysteme für den Point of Sale (POS) werden als Einheit aus Hard- und Software von Vectron im Produktions- und Verwaltungssitz in Münster endgefertigt und in alle Vertriebsregionen im In- und Ausland ausgeliefert. Neben der Soft- und der eigentlichen Hardware vertreibt Vectron auch Peripheriegeräte wie Drucker, Scanner, Waagen, Automaten, Ausschankkontrollsysteme, Kassenschubladen und Lesegeräte. 79% des Umsatzes entfällt jedoch auf die POS-Systeme, 14% auf Handelswaren/Zubehör und 7% auf Software. Die Vectron-Kassensysteme finden in diversen Branchen Einsatz. Ein Schwerpunkt liegt jedoch auf der Systemgastronomie, Bäckereien und Handelsbranchen wie etwa dem Einzelhandel. Weltweit waren Ende 2016 mehr als 170.000 Vectron-Systeme in über 30 Ländern installiert.

Offizielle Webseite: www.vectron.de