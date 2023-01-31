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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Vectron Systems

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WKN A0KEXC
ISIN DE000A0KEXC7
Börse -
Stand -
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    dpa-AFX News zu Vectron Systems

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    Kennzahlen (in EUR)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mio) 56,93 49,30 28,48 37,53 25,22
    Nettogewinn (Mio) - 1,96 -5,43 -0,78 -5,27
    Gewinn/Aktie - - -0,61 -0,10 -0,65
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV - - - - -
    KUV - - 3,83 1,23 1,06

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Vectron Systems AG produziert und vertreibt intelligente Kassensysteme und hat sich zudem auf Kommunikations-Software zur Vernetzung von Filialbetrieben spezialisiert. Die Kassensysteme für den Point of Sale (POS) werden als Einheit aus Hard- und Software von Vectron im Produktions- und Verwaltungssitz in Münster endgefertigt und in alle Vertriebsregionen im In- und Ausland ausgeliefert. Neben der Soft- und der eigentlichen Hardware vertreibt Vectron auch Peripheriegeräte wie Drucker, Scanner, Waagen, Automaten, Ausschankkontrollsysteme, Kassenschubladen und Lesegeräte. Die Vectron-Kassensysteme werden in vielen Branchen eigesetzt; ein Schwerpunkt liegt auf der Systemgastronomie, Bäckereien und dem Handel. Im Juni 2024 hat die Shift4-Gruppe die Absicht bekanntgegeben, mit der Vectron Systems AG fusionieren zu wollen. Voraussetzung war ein Aktienbesitz von 70 Prozent. Dieser wurde im dritten Quartal 2024 überschritten.

    Offizielle Webseite: https://www.vectron.de

    Aktionärsverteilung