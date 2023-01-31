Vectron Systems
Aktuelle Nachrichten zu Vectron Systems
dpa-AFX News zu Vectron Systems
EQS-Adhoc: Vectron Systems AG: Einigung zwischen Vectron und der Shift4 Gruppe über Abfindungs- und Ausgleichszahlung im Rahmen des am 26. September 2024 angekündigten Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags (deutsch)
EQS-News: Vectron beschleunigt den Geschäftsmodellumbau / Ergebnis 2024 / Personelle Veränderungen (deutsch)
EQS-News: Vectron Systems AG: Zahlen für das erste Halbjahr 2024 veröffentlicht / Delisting erfolgt zum 30.09.2024 (deutsch)
EQS-Adhoc: Vectron Systems AG: Vectron überarbeitet Prognose für die Jahre 2024 und 2025 (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2026e
|2025e
|2024
|2023
|2022
|Umsatz (Mio)
|56,93
|49,30
|28,48
|37,53
|25,22
|Nettogewinn (Mio)
|-
|1,96
|-5,43
|-0,78
|-5,27
|Gewinn/Aktie
|-
|-
|-0,61
|-0,10
|-0,65
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|-
|-
|-
|-
|-
|KGV
|-
|-
|-
|-
|-
|KUV
|-
|-
|3,83
|1,23
|1,06
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Vectron Systems AG produziert und vertreibt intelligente Kassensysteme und hat sich zudem auf Kommunikations-Software zur Vernetzung von Filialbetrieben spezialisiert. Die Kassensysteme für den Point of Sale (POS) werden als Einheit aus Hard- und Software von Vectron im Produktions- und Verwaltungssitz in Münster endgefertigt und in alle Vertriebsregionen im In- und Ausland ausgeliefert. Neben der Soft- und der eigentlichen Hardware vertreibt Vectron auch Peripheriegeräte wie Drucker, Scanner, Waagen, Automaten, Ausschankkontrollsysteme, Kassenschubladen und Lesegeräte. Die Vectron-Kassensysteme werden in vielen Branchen eigesetzt; ein Schwerpunkt liegt auf der Systemgastronomie, Bäckereien und dem Handel. Im Juni 2024 hat die Shift4-Gruppe die Absicht bekanntgegeben, mit der Vectron Systems AG fusionieren zu wollen. Voraussetzung war ein Aktienbesitz von 70 Prozent. Dieser wurde im dritten Quartal 2024 überschritten.
Offizielle Webseite: https://www.vectron.de