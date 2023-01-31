Unternehmensprofil

Die Vectron Systems AG produziert und vertreibt intelligente Kassensysteme und hat sich zudem auf Kommunikations-Software zur Vernetzung von Filialbetrieben spezialisiert. Die Kassensysteme für den Point of Sale (POS) werden als Einheit aus Hard- und Software von Vectron im Produktions- und Verwaltungssitz in Münster endgefertigt und in alle Vertriebsregionen im In- und Ausland ausgeliefert. Neben der Soft- und der eigentlichen Hardware vertreibt Vectron auch Peripheriegeräte wie Drucker, Scanner, Waagen, Automaten, Ausschankkontrollsysteme, Kassenschubladen und Lesegeräte. Die Vectron-Kassensysteme werden in vielen Branchen eigesetzt; ein Schwerpunkt liegt auf der Systemgastronomie, Bäckereien und dem Handel. Im Juni 2024 hat die Shift4-Gruppe die Absicht bekanntgegeben, mit der Vectron Systems AG fusionieren zu wollen. Voraussetzung war ein Aktienbesitz von 70 Prozent. Dieser wurde im dritten Quartal 2024 überschritten.

Offizielle Webseite: https://www.vectron.de