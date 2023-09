Unternehmensprofil

Verisk Analytics Inc. ist ein global aufgestellter Risikoanalyst, der Regierungen, die Sach- und Krankenversicherungsbranche sowie am Kapitalmarkt agierende Versicherer und Rückversicherer mit Informationen und Analysen versorgt. Beispielsweise werden im Risk Assessment statistische Auswertungen erstellt, die als Grundlage für Prämienberechnungen und Beitragsbemessungen von Versicherern eingesetzt werden. Gegründet wurde das Unternehmen als Non-Profit-Organisation von verschiedenen Versicherern in den 1960er Jahren.

Offizielle Webseite: www.verisk.com