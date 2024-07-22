Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Verisk Analytics

%
H T
WKN A0YA2M
ISIN US92345Y1064
Börse -
Stand -
Verisk Analytics Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Verisk Analytics

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Verisk Analytics

    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 3,44 3,22 3,07 2,88 2,68
    Nettogewinn (Mrd) 1,12 1,01 0,91 0,96 0,61
    Gewinn/Aktie 8,32 7,20 6,50 6,74 4,19
    Dividende/Aktie 2,20 2,00 0,45 0,39 0,34
    Rendite (%) 1,13 1,02 0,20 0,14 0,14
    KGV 22,45 25,36 34,41 40,86 57,05
    KUV 7,28 7,99 10,28 13,50 12,77

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Verisk Analytics Inc. ist ein global aufgestellter Risikoanalyst, der Regierungen, die Sach- und Krankenversicherungsbranche sowie am Kapitalmarkt agierende Versicherer und Rückversicherer mit Informationen und Analysen versorgt. Beispielsweise werden im Risk Assessment statistische Auswertungen erstellt, die als Grundlage für Prämienberechnungen und Beitragsbemessungen von Versicherern eingesetzt werden. Gegründet wurde das Unternehmen als Non-Profit-Organisation von verschiedenen Versicherern in den 1960er Jahren.

    Offizielle Webseite: https://www.verisk.com

    Aktionärsverteilung