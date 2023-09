Unternehmensprofil

Die VICI PROPERTIES INC. befasst sich in erster Linie mit dem Besitz und dem Erwerb von Glücksspiel-, Gastgewerbe- und Unterhaltungseinrichtungen, die Gegenstand langfristiger Triple-Net-Pachtverträge sind. Das nationale, geografisch diversifizierte Portfolio besteht aus mehr als 25 marktführenden Objekten, darunter Caesars Palace Las Vegas, Harrah's Las Vegas und das Venetian Resort. Auf einer Fläche von über 62 Millionen Quadratmetern befinden sich die VICI-Objekte in zwölf Bundesstaaten in städtischen Gebieten sowie in Gebieten und Märkten, die von Autofahrern angefahren werden. Sie verfügen über rund 25.000 Hotelzimmer sowie mehr als 250 Restaurants, Bars und Nachtclubs. Nach dem Abschluss der MGP-Akquisition, die in der ersten Hälfte des Jahres 2022 erfolgte, vergrößert sich das Portfolio auf über 40 Immobilien (davon zehn auf dem Las Vegas Strip) mit einer Fläche von 117 Millionen Quadratmetern, 57.500 Hotelzimmern und über 400 Restaurants, Bars und Nachtclubs.

Offizielle Webseite: https://viciproperties.com/