Walgreens Boots Alliance

Unternehmensprofil

Die Walgreen Co. betreibt - gemessen am Umsatz und Gewinn - die größte Drogeriemarkt- bzw. Apothekenkette der USA. Das Sortiment der rund 8.000 Filialen, das Marken wie u.a. Neutrogena, Walgreens, L´ORÉAL und Dove umfasst, reicht von Haushalts- und Körperpflegeprodukten über Lebens- und Nahrungsergänzungsmitteln bis hin zur Fotoentwicklung. Kerngeschäft sind mit einem Umsatzanteil von rund zwei Dritteln (31.08.2012) verschreibungspflichtige Medikamente. Der Konzern unterteilt sein Geschäft zwar in Produktgruppen, sie werden jedoch nicht für eine Segmentierung des operativen Geschäfts verwendet. Durch strategische Kooperationen und Übernahmen sichert der Konzern seine Präsenz in herkömmlichen und neuen Märkten. So kann ein Kunde sein Rezept auch über ein Mobiltelefon einlösen. Der Grundstein des heutigen Konzerns wurde 1901 gelegt. Seit den 1920er Jahren expandiert die Kette enorm. Mit dem Ziel, sich global aufzustellen, stieg Walgreen 2012 mit 45% bei der Schweizer Alliance Boots ein.

Offizielle Webseite: www.walgreensbootsalliance.com