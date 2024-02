Die Aktie des Versand- und Technikriesen Amazon landet Ende Februar im Börsen-Olymp. Der Kurs springt an. Ein anderes Wertpapier muss dafür weichen.

Am 26. Februar ist es soweit: Dann wird die Aktie des Unternehmens Amazon in den Dow Jones Industrial Average aufgenommen. Mit der Änderung spiegele sich die wachsende Bedeutung des Einzelhandels für die US-Wirtschaft im Index wieder, wie der Indexanbieter S&P Dow Jones Indices am Dienstag mitteilte. Ein Auslöser für die Aufnahme von Amazon war der Aktiensplit beim Supermarkt-Giganten Walmart.

Da der Dow Jones ist nicht nach Börsenwert, sondern nach Aktienpreis gewichtet ist, wäre durch den Walmart-Split und dem damit verbundenen niedrigeren Preis der Aktie die Bedeutung des Einzelhandels im Dow Jones gesunken. Aufgrund der Neuaufnahme von Amazon muss jedoch die Aktie der Drogerie- und Apothekenkette Walgreens Boots Alliance wieder aus dem Index weichen. Dem Papier war erst vor wenigen Jahre die Aufnahme in den Dow Jones Industrial Average gelungen.

Das machen die Aktienkurse der Unternehmen

Auf die Dow Jones-Nachricht reagierten die Aktienkurse von Amazon und Walgreens Boots Alliance naturgemäß unterschiedlich. Das Pharmaunternehmen verlor im nachbörslichen Handel zeitweise drei Prozent, für Amazon ging es um einen Prozentpunkt nach oben. Die Aktie des Onlineversandhändlers ist seit Jahresanfang schon um zehn Prozent gestiegen.

Mit Material von dpa-AFX

