Unternehmensprofil

Whitbread Plc ist Großbritanniens größter Betreiber von Hotels, Restaurants und Cafés mit einigen der erfolgreichsten Hotelmarken Großbritanniens. Das Geschäft gliedert der Konzern in zwei Segmente: Costa und Premier Inn. Premier Inn ist mit über 785 Hotels und mehr als 72.000 Zimmern in ganz Großbritannien das führende Hotelunternehmen Großbritanniens. Außerdem besitzt Whitbread Hotels im Mittleren Osten und in Deutschland, mit weiteren Hotels in der Pipeline. Costa ist mit über 2.400 Coffeeshops in Großbritannien, über 1.400 Geschäften in 31 internationalen Märkten und über 8.000 Selbstbedienungseinheiten von Costa Express der beliebteste Coffeeshop Großbritanniens.

Offizielle Webseite: www.whitbread.co.uk