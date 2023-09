Unternehmensprofil

Die Xylem Inc. versteht sich als Weltmarktführer bei der Entwicklung, Herstellung und Anwendung von hochentwickelten Technologien für die Wasserindustrie. Das Unternehmen ist einer der führenden Gerätehersteller für Wasser- und Abwasseranwendungen mit einem breiten Portfolio an Produkten und Dienstleistungen für den kompletten Wasserkreislauf, von der Sammlung, Verteilung und Verwendung bis hin zur Rückgabe des Wassers an die Umwelt. Es hat eine führende Marktposition bei Ausrüstern und Service-Provider in den Kernanwendungsbereichen von Wasseranlagen der Industrie, insbesondere Beförderung, Behandlung, Tests, Haustechnik und der industriellen Verarbeitung und Bewässerung. Unternehmensmarken wie Bell & Gossett und Flygt sind in der gesamten Branche bekannt und bedienen den Wassermarkt seit vielen Jahren. Die Produkte werden in mehr als 150 Ländern durch ein ausgewogenes Vertriebsnetz, bestehend aus einem eigenen Außendienst und unabhängigen Vertriebspartnern, vermarktet.

Offizielle Webseite: www.xyleminc.com