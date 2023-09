Unternehmensprofil

Die Zurich Insurance Group AG bezeichnet sich als eine der weltweit größten Versicherungsgruppen mit den drei Kerngeschäften Schaden- und Unfallversicherung (Versicherung, Dienstleistungen und Risikoanalysen), Lebensversicherung (einschließlich Kapitalanlagen, Spar- und Vorsorgelösungen) sowie Farmers Group, Inc. (drittgrößter US-amerikanischer Sach- und Unfallversicherer). Die Versicherungsdienstleistungen und die ergänzende Beratung richten sich sowohl an Privatpersonen als auch an kleine und mittelständische Unternehmen wie auch an Großkonzerne. Das Unternehmen operiert hauptsächlich in Nordamerika und Europa, aber auch in Wachstumsmärkten wie Asien und anderen Schlüsselländern, weltweit insgesamt in über 170 Ländern. In Lateinamerika kooperiert der Versicherer mit der spanischen Bank Santander. Das Unternehmen wurde 1872 gegründet und hat seinen Sitz in Zürich.

Offizielle Webseite: www.zurich.com