An der Börse ist günstig nicht immer gleich gut. Trifft das auch auf diese zwei Loser-Aktien zu oder landen Anleger mit den beiden Papieren jetzt ein Mega-Schnäppchen?



Natürlich ist nicht jede Aktie an einem Tiefpunkt gleich ein echtes Schnäppchen. In den meisten Fällen sollten Anleger bei einer Talfahrt sogar lieber die Finger von den Papieren lassen. Manchmal kann sich eine Aktie, die so billig gehandelt wird wie seit Jahren nicht, aber für Anleger mehr als lohnen – wenn das Geschäftsmodell des jeweiligen Unternehmens Potenzial hat. Können diese zwei Loser-Aktie in Zukunft wieder überzeugen?



PepsiCo-Aktie kämpft mit sinkender Nachfrage, aber…

Die Aktie des Nahrungsmittel- und Getränkehersteller PepsiCo haben Anleger mit einem Kurs von derzeit etwa 154 US-Dollar zuletzt 2021 so günstig bekommen. Geschuldet ist der seit Ende 2024 verlaufende steile Abstieg des Titels einer schwächelnden Produktnachfrage, die auch den Effekt von Preiserhöhungen verpuffen ließ.

Kurzfristig sollten Interessierte bei PepsiCo kein großes Comeback erwarten. Langfristig sollte das Unternehmen dank seiner weltbekannten Palette an Snacks und Getränken aber in der Lage sein, der Turnaround zu schaffen. Und für Anleger ebenfalls interessant: PepsiCo ist ein Dividendenkönig und erhöht schon seit 52 Jahren regelmäßig die Ausschüttungen an Anleger. Die Dividendenrendite von aktuell um die 3,5 Prozent kann sich dabei durchaus sehen lassen und kann eine Ergänzung für ein defensives Portfolio sein. Für ein diversifiziertes Investment in die Branche finden Sie den Titel übrigens auch als eine Bestandteil im Agrar und Nahrung Index von BÖRSE ONLINE.



Ist die Moderna-Aktie noch zu retten?

Die Lage bei dem Biotech-Unternehmen Moderna sieht im Vergleich zu PepsiCo schon etwas prekärer aus. Die Aktie des Covid-19-Impfstoffhersteller hat nach einer sagenhaften Rallye während der Pandemie mittlerweile fast jeden Gewinn wieder abgegeben und notiert ungefähr auf dem Niveau im April 2020. Was das Unternehmen jetzt noch wirklich wert ist, lässt sich schwer bestimmen.

Der Konzern befindet sich momentan im Sparmodus und senkte zuletzt seine Prognose für 2025. Zwar sind im letzten Jahr laut Unternehmensangaben die Verluste geschrumpft, ein Blockbuster für das künftige Umsatzwachstum ist aber noch nicht zu erkennen. Der Titel ist jedoch immerhin in dem gerade so wichtigen Markt für Krebstherapien aktiv, hier liegen für die Aktie Chancen. Insgesamt ist der Wert trotz allem ein heißes Pflaster. Anleger sollten abwarten, wie sich das Unternehmen fundamental weiterentwickelt. Nicht auszuschließen ist natürlich, dass ein weitreichender Virusausbruch - wie etwa durch die Vogelgrippe - und der damit verbundene Bedarf für einen neuen Impfstoff die Karten in kürzester Zeit neu mischt. Aber selbst dann wäre Moderna nicht ohne Konkurrenz. Ausgang ungewiss.



