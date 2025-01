In der Biotech-Branche gibt es immer wieder Highflyer, die mit sagenhaften Kurssprüngen die Konkurrenz überflügeln. Gehört diese bisher relativ unbekannte Aktie auch bald dazu? Und lohnt sich für Anleger ein Kauf?



Diese Aktie aus der Biotech-Branche fliegt bei Anlegern definitiv unter dem Radar, könnte aber mittelfristig enorme Gewinne abwerfen. Analysten an der Wall Street trauen dem Papier von Iovance Biotherapeutics im Schnitt ein Kurswachstum von über 280 Prozent zu. Alle neun Experten, die die Aktie derzeit beobachten, würden nach Informationen der Finanzplattform „TipRanks“ den Titel zudem kaufen. Aber was steckt hinter dem Unternehmen, das mit seinem neuen Ansatz zur Behandlung von Krebs schon früher Schlagzeilen machte?



Kommen die besten Zeiten für Iovance Biotherapeutics noch?

Zunächst muss gesagt werden, dass es der Aktie von Iovance schon mal wesentlich besser ging. Während der Pandemie konnte die Aktie enorme Gewinne verzeichnen. Nach einem Höchststand im Jahr 2021 notiert das Papier jetzt aber um die 90 Prozent unter dieser Bestmarke. Mit Blick auf die Kursziele scheint das Wertpapier daher aber auch unterbewertet und Experten nennen dafür einen Grund.

Das erste Medikament von Iovance mit dem Namen Amtagvi, das im letzten Februar von der Food and Drug Administration (FDA) zur Behandlung von Melanomen im fortgeschrittenen Stadium zugelassen wurde, verzeichnet steigende Umsätze. Dieser Fakt an sich haut zwar noch niemanden vom Hocker, in der Branche ist es aber durchaus ungewöhnlich, dass ein Unternehmen mit seiner ersten Markteinführung direkt erfolgreich ist.

Und die Krebsmedizin sucht dringend nach Behandlungsmöglichkeiten für Patienten, die nicht auf die Standardtherapien ansprechen. Im November teilte Iovance mit, dass die Gesamteinnahmen im Jahr 2025 zwischen 450 und 475 Millionen US-Dollar liegen sollen. Die Europäische Arzneimittelbehörde prüft außerdem schon eine Zulassung von Amtagvi, die dem Konzern weiter Auftrieb geben könnte.



Ist die Iovance-Aktie wirklich besser als die Konkurrenz?

In Sachen Kurspotential ist Iovance Playern wie BioNTech, die selbst in der Spitze nicht mehr auf 50 Prozent Upside kommen, natürlich überlegen. Anleger sollten sich aber klar sein, dass das Risiko in der eh schon volatilen Biotech-Branche bei kleinen Wettbewerbern mit einer überschaubaren Pipeline noch viel größer ist.

Der Kursabsturz der letzten Jahre bei Iovance, das übrigens immer noch viel Geld verbrennt, zeigt das eindrücklich. Nur extrem spekulative Anleger sollten daher bei Iovance über einen Kauf nachdenken. Alle anderen beobachten das Geschehen von der Seitenlinie- auch wenn der ein oder andere Ausblick vielversprechend klingt.



