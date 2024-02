Die US-Großbank JPMorgan hat jüngst ihre Favoriten im chinesischen Kommunikationssektor für das Jahr 2024 benannt und sieht bei diesem chinesischen Konzern das höchste Kurspotenzial, hier die Details.



Beim besagten Unternehmen handelt es sich um Baidu, einem chinesischen Internetdienstleister mit einer sehr großen Suchmaschine. Die Chinesen stehen kurz davor, die Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2023 zu präsentieren. JP Morgan prognostiziert einen Anstieg des Konzernumsatzes um sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 34,9 Mrd. Yuan - umgerechnet etwa 4,6 Milliarden Euro. Der bereinigte Betriebsgewinn des Kerngeschäftes Baidu Core soll im gleichen Zeitraum um zwölf Prozent auf etwa 6,1 Mrd. Yuan steigen.



Der bereinigte Nettogewinn von Baidu Inc. wird voraussichtlich im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2023 bei rund 7,3 Mrd. Yuan liegen und damit besser als erwartet ausfallen. JP Morgan erwartet jedoch eine gedämpfte Entwicklung der Online-Werbeeinnahmen in diesem Quartal aufgrund der begrenzten kurzfristigen Verbesserung der Verbraucherstimmung und der Nachfrage von Werbetreibenden in China aufgrund des schwachen makroökonomischen Umfelds.



Gewinnprognose gesenkt

Für das Gesamtjahr 2023 reduzieren Analysten ihre bereinigte Gewinnprognose für das Baidu-Core-Geschäft um drei Prozent aufgrund gestiegener Marketingausgaben für KI-Produkte und Investitionen in die KI-Infrastruktur.



KI als zukünftiger Wachstumstreiber

Chinas führende Suchmaschine, verzeichnete im dritten Quartal 2023 ein einstelliges Umsatzwachstum und steigende Gewinnmargen. Das Unternehmen meldete außerdem kürzlich für seinen ChatGPT-ähnlichen Ernie Bot mehr als 100 Millionen Nutzer.



JPMorgan sieht 100% Kurspotenzial

JPMorgan bestätigt sein Kursziel von 210 US-Dollar auf Sicht von zwölf Monaten für die Baidu-Aktie und bewertet sie weiterhin mit "Overweight". Aktuell notiert die Aktie bei etwas 103 US-Dollar. Hauptverantwortlich hierfür dürfte die erwartete Kernbetriebsmarge von 25 Prozent sein., denn die Banker gehen davon aus, dass die Realisierung von KI-Produkten mit höheren Margen das Gewinnwachstum maßgeblich vorantreiben wird.



Das sollten Anleger tun

Obwohl das ausgegebene Kursziel von 100 Prozent nach einem Schnäppchen klingt, sollten Anleger generell weiter vorsichtig bei chinesischen Aktien agieren. Solange das Momentum für Aktien aus dem Reich der Mitte nicht positiv ist und solange der Anteilsschein keinen Boden findet, bleiben Investoren vorerst noch an der Seitenlinie.



Fazit Baidu gehört zu den Mitgliedern des BÖRSE ONLINE Künstliche Intelligenz Index. Der Strategieindex setzt sich derzeit aus 19 Unternehmen, die vom Megatrend der KI nachhaltig profitieren werden. Mit einer einzigen WKN (DA0ABV) können Anleger nahezu eins zu eins an der Entwicklung von 19 Aktien teilhaben. Mehr Infos zum Index gibt es hier.



Lesen Sie auch: Dieser Nvidia-Partner legte 500% in 5 Jahren zu – und könnte es wieder



Oder: Mit Hebel-ETFs investieren: Doppelte Rendite jedes Jahr mit DAX, Nasdaq & Co?