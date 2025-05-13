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Baidu

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WKN A0F5DE
ISIN US0567521085
Börse -
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    Kennzahlen (in CNY)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 138,64 129,68 18,46 18,24 18,96
    Nettogewinn (Mrd) 20,33 16,87 0,78 3,31 3,04
    Gewinn/Aktie 52,50 43,20 0,29 1,14 0,98
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 12,97 14,96 450,55 73,96 121,52
    KUV 1,90 1,95 1,97 - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Baidu Inc. ist ein chinesischer Internetdienstleister, der eine Suchmaschine ähnlich der von Google betreibt. Das Geschäft ist in die beiden Segmente Baidu Core und iQIYI unterteilt. Innerhalb von Baidu Core sind die Produkt- und Dienstleistungsangebote des Unternehmens wie folgt kategorisiert: Mobile Ecosystem, Baidu Cloud und Apollo Intelligent Driving und Other Growth Initiatives. iQIYI ist ein innovativer Anbieter von Online-Unterhaltungsdiensten. Die Plattform von iQIYI bietet Original-Inhalte von iQIYI sowie eine umfassende Bibliothek mit anderen professionell produzierten und nutzergenerierten Inhalten.

    Offizielle Webseite: https://www.baidu.com

    Aktionärsverteilung