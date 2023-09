Unternehmensprofil

Die Baidu Inc. ist ein chinesischer Internetdienstleister, der eine Suchmaschine ähnlich der von Google betreibt. Das Geschäft ist in die beiden Segmente Baidu Core und iQIYI unterteilt. Baidu Core bietet hauptsächlich suchbasierte, feedbasierte und andere Online-Marketing-Dienste sowie Produkte und Dienstleistungen aus neuen KI-Initiativen an. iQIYI ist ein Online-Unterhaltungsdienstleister, der auf seiner Plattform originale, professionell produzierte und von Partnern generierte Inhalte anbietet.

Offizielle Webseite: www.baidu.com