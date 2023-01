Alle Aktien des deutschen Leitindex im Check. Heute: Deutsche Börse. Geht der Aufwärtstrend der Aktie ungehindert weiter? Und ist die Aktie jetzt noch ein Kauf?

Die Deutsche Börse ist nicht mehr allzu weit von ihrem All-Time-High entfernt, auch wenn die Welt von Problemen nur so strotzt. Wer 2001 in das Papier des Handelsplatzes investiert hätte, der stünde heute mit 1.000 Prozent an Rendite da. Doch kann der Aufwärtstrend so weitergehen?

Wenn der Markt steigt, steigt auch die deutsche Börse

Die Deutsche Börse profitiert besonders stark von steigenden Handelsvolumen und anwachsenden Kursen. Dementsprechend ist die Aktie auch immer eine Wette auf die Märkte, welche allerdings laut Statistik natürlich langfristig steigen.

Davon konnte auch die Deutsche Börse profitieren, welche vor allem durch die Rallye in den vergangenen Monaten deutlich im Aufwind war, nun aber durch etwas sinkende Volumina etwas weniger einnimmt.

Aktionärskultur in Deutschland

Doch auch wenn es sich dabei nur um einen temporären Effekt handelt, so ist das mit einem besonders großen Kurstreiber der Deutschen Börse hoffentlich nicht so. Die Rede ist dabei von der Aktionärskultur in Deutschland.

Diese hat nämlich im vergangenen Jahr mehr als 830.000 neue Mitglieder gewonnen, auch wenn es an den Märkten in den letzten zwölf Monaten keineswegs rosig lief. Sollte sich dieser Trend fortsetzen und die Angst der Deutschen vor den Aktien endlich nachhaltig weichen, so dürfte auch die Deutsche Börse als heimischer Handelsplatz, einen großen Teil des Kuchens abbekommen.

Jetzt ein Kauf?

Aber ist die DAX-Aktie vor diesem Hintergrund ein Kauf? Immerhin ist die Bewertung mit KGV 18 für 2024 schon seit einigen Jahren etwas höher und hat zum Stichtag 31.12 seit 2016 nicht mehr den Wert von 20 unterschritten.

Trotzdem gibt es einige triftige Gründe, warum ein Investment in den DAX-Konzern Sinn ergeben könnte. Zum einen wären Dividenden, die Aussicht auf eine sich verbessernde Aktionärskultur, zum anderen hat der Handelsplatz auch andere spannende Projekte zum Beispiel aus dem Krypto-Sektor im Petto.

Und aktuell checken wir alle 40 DAX-Aktien durch. Hier erfahren Sie, warum Sie aktuell eine hohe Dividende mit Daimler Truck bekommen.