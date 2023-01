Alle Aktien des deutschen Leitindex im Check. Heute: Daimler Truck. Wie kann sich die Mercedes-Benz Ausgründung in Zukunft behaupten? Wo liegen Chancen und wo Risiken?

Daimler Truck gehört zu den größten Herstellern von Lastkraftwagen auf der ganzen Welt. Mit etwa 100.000 Mitarbeitern an 40 weltweiten Standorten fertig das Unternehmen mehr als eine halbe Millionen Einheiten jedes Jahr.

Doch wie sieht es mit der Aktie des DAX-Konzerns aus? Die ist seit dem Börsengang im Dezember 2021 nur mäßig gelaufen und steht ohne einberechnete Dividenden mit drei Prozent im Minus. Aber ist das Unternehmen jetzt attraktiv?

Daimler Truck: Starke Auslieferungszahlen

Die vor knapp einer Woche bekannt gewordenen Lieferzahlen geben zumindest Anlass dafür, hier von einem sehr soliden Geschäft zu sprechen. Trotz Lieferkettenkrise, Chipmangel und Nachfragesorgen konnte Daimler Truck seinen Absatz um 14,2 Prozent auf mehr als 520.000 Fahrzeuge steigern.

Besonders in Europa konnte der Konzern, mit einem Absatz von 166.000 Objekten, das stärkste Wachstum verzeichnen. Vor allem das eigentlich eher kleine Geschäft mit Busen hatte dem Konzern Rückenwind gegeben.

Wachstumsfeld Wasserstoff

Aber auch in den nächsten Jahren hat der Konzern einiges vor. So soll beispielsweise der mit Wasserstoff getriebene Lkw bis 2025 an den Markt gehen. Während laut Meinung vieler Experten Wasserstoff für Autos & Co. wenig Nutzen bringt, so hat er auf der langen Strecke durchaus seine Berechtigung.

Aktuell befindet sich das Projekt noch in der Testphase, könnte aber wesentlich zu der Transformation des Konzerns vom Verbrenner zum nachhaltigen Antrieb beitragen.

Daimler Truck-Aktie: Eine Wette, die sich lohnen könnte

Mit robusten Auslieferungszahlen und dem Wachstumsfeld Wasserstoff steht Daimler Truck also nicht nur gut für die nächsten Monate, sondern auch für die Zukunft da.

Anders als die klassischen Autobauer wird hier ein ganz anderes Geschäftsfeld, ein anderer Markt und eine andere “neue” Technologie bespielt. Hier könnten Anleger also sogar Diversifikation finden, wenn sie die Aktie mit einem KGV von 7,2 und einer Dividendenrendite von über fünf Prozent für kaufenswert halten.

