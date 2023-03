Die komplette Marktkapitalisierung von Intel hat Warren Buffett in den vergangenen drei Jahren in den Aktienmarkt investiert. Ist dies ein Zeichen, dass das Orakel von Omaha in naher Zukunft an steigende Kurse glaubt?

Warren Buffett gehört zu den größten Investoren unserer Zeit und hat in den letzten drei Jahren seinem Namen wieder mal alle Ehre gemacht, indem er insgesamt 107 Milliarden US-Dollar in den Aktienmarkt investierte. Gleichzeitig hat Buffett noch zusätzlich für 25 Milliarden US-Dollar Aktien seines eigenen Unternehmens Berkshire Hathaway zurückgekauft. Doch ist dies ein Signal dafür, dass die Börsenikone auf bald steigende Märkte setzt?

Was dafür spricht, dass Buffett von steigenden Märkten ausgeht

Dafür spricht zumindest, dass Warren Buffett eine Kombination von frischem Geld und Erlösen aus Verkäufen an den Markt gebracht bzw. dort gehalten hat. Immerhin bieten sich ihm innerhalb von Berkshire Hathaway und dem nicht börsengelisteten Bereich auch spannende Investitionsmöglichkeiten in die eigenen oder neue Geschäftsmodelle.

Wenn Warren Buffett also kauft, hat dies zumeist ein sehr konkretes Ziel, welches auch mit einer Erwartung steigender Märkte zusammenhängt. Denn auch wenn das Berkshire Aktienportfolio oft den Markt geschlagen hat, ist es trotzdem sehr stark zu ihm korreliert.

107 Milliarden US-Dollar, aber noch viel mehr Cash

Allerdings spricht auch einiges gegen die Theorie, dass Buffett bald steigende Märkte erwartet. Und das ist die Cash-Position des Investors in Höhe von mehr als 130 Milliarden US-Dollar. Diese gehört zwar auch zum operativen Teil von Berkshire, wäre aber sicherlich zumindest teilweise in den Markt gewandert, würde Buffett nun alles auf die nächste Rallye setzen.

Sicherlich hat Buffett aber vor allem deswegen investiert, weil er gute Gelegenheiten gesehen hat günstig gute Unternehmen einzukaufen und diese langfristig zu halten. Genauso sollten auch Privatanleger vorgehen und weniger nach dem aktuellen Marktgeschehen fragen, sondern langfristig Aktien von soliden Unternehmen zu einem günstigen Preis kaufen.

