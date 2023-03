Warren Buffett hat mit seinem Unternehmen Berkshire Hathaway schon wieder in eine seiner beliebten Aktien investiert. In welchen Wert in seinem Depot schon wieder hunderte Millionen Dollar flossen.

Für rund 342 Millionen Euro kauften Berkshire Hathaway und Warren Buffett Aktien des Öl-Konzerns Occidental Petroleum am vergangenen Freitag, Montag und Dienstag zu.

Insgesamt kaufte Warren Buffett über seine Holding Berkshire Hathaway knapp sechs Millionen Anteilscheine von Occidental in den vergangenen Tagen. Dabei hält die Gesellschaft bereits eine sehr große Position. Die zuletzt wieder deutlich gefallenen Energeriepreise könnten den Milliardär gelockt haben. Mittlerweile hält Berkshire insgesamt rund 200 Millionen Aktien von Occidental Petroleum im Wert von 11,6 Milliarden Euro. Warren Buffett ist ein großer Fan von Energieunternehmen, denn beteiligt ist er etwa auch an Chevron. Seine Position dort ist mit rund 25 Milliarden Euro noch deutlich größer.

In den letzten Tagen und auch heute steigt dabei die Aktie von Occidental. Auch Warren Buffetts Berkshire Hathaway Aktie legte in den vergangenen Tagen deutlich zu, zeigte sich heute aber eher unbewegt.

Warren Buffett-Aktie Occidental: Ölmulti will grüner werden

Künftig willl der Ölkonzern Occidental vor allem auch auf vermeintlich CO2-neutrales Öl setzen. Mit einer neuen Technologie, dem sogenannten Direct Air Capture (DAC), will der Konzern das Kohlendioxid direkt aus der Luft filtern und speichern oder als Treibstoff weiter verwenden. Der Start der ersten Anlage ist für 2024 geplant. Etwas mehr als eine Milliarde investiert der Konzern. Bis zu einer Million Tonnen Kohlendioxid soll dann pro Jahr aus der Luft gefiltert werden. Bis zum Jahr 2035 sollen 100 solcher Anlagen gebaut werden. Erste CO2-Gutschriften hat Occidental schon verkauft, etwa an Airbus. Es könnte ein erträgliches Geschäft werden, wenngleich auch die Investitionen sehr hoch sind. Für Anleger bleibt die Öl-Aktie ebenso interessant wie für Warren Buffett und Berkshire Hathaway.



