Unglaubliche Renditen waren mit dieser "grünen" Aktie in den vergangenen Jahren möglich. Doch was sagen Analysten nun zu diesem Unternehmen? Sollten Anleger weiter kaufen oder besser weiterziehen?

Anfang Oktober 2019 - also vor ziemlich genau drei Jahren - stand die Aktie von Enphase Energy noch bei 23,50 US-Dollar. Jetzt notiert das Papier 1.133 Prozent höher bei 289 US-Dollar. Diese Rallye hat Enphase Energy einem Boom der Erneuerbaren Energien und stark wachsenden Geschäften zu verdanken. Noch im Jahr 2019 setzte Enphase Energy 624,3 Millionen Dollar um. In 2022 soll der Umsatz bereits bei 2,25 Milliarden Dollar liegen. Und auch das EBIT war 2019 mit einem Wert von 161 Millionen Dollar deutlich niedriger als heute mit 387 Millionen Dollar.

Doch lohnt sich diese Aktie von Enphase Energy für Anleger nach dieser Rallye noch?

Enphase Energy Aktie noch kaufen?

Vermutlich wird Enphase Energy die Rallye mit einem Zuwachs von über 1.000 Prozent in den kommenden drei Jahren nicht noch einmal schaffen. Aktuell ist das Papier mit einem KGV von 57 etwas teuer, doch die Wachstumsaussichten sind weiter gut. Das US-Unternehmen, welches in 130 Ländern tätig und Anbieter von Solar- und Batteriesystemen auf Mikrowechselrichterbasis ist, soll den Gewinn je Aktie laut Prognosen von 4,16 US-Dollar in 2022 auf 6,34 US-Dollar in 2024 hochschrauben.

Bei Bloomberg raten 22 Analysten zum Kauf der Aktie, sieben zum Halten und nur einer zum Verkaufen. Zwar ist das durchschnittliche Kursziel von 286 Dollar bereits erreicht, doch erst kürzlich setzte Goldman Sachs das Ziel auf 328 Dollar.

So können Anleger grün investieren

Wer nicht nur auf eine Einzelaktie setzen möchte, aber dennoch an der Wertentwicklung von Enphase Energy partizipieren möchte, der kann auf den BÖRSE ONLINE Grüne Zukunft Index setzen (WKN: DA0ABH). In diesem Produkt befinden sich 16 Aktien, die auf nachhaltigere Energie setzen. Unter ihnen befinden sich Enphase Energy, Plug Power oder auch NextEra Energy.

Und wer noch mehr zum Thema "Grüne Anlagen" erfahren möchte, der schaut in unsere Beilage €uroextra Nr. 02/2022 "Grünes Geld 2022" erschienen in BÖRSE ONLINE.