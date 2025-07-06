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Enphase Energy

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WKN A1JC82
ISIN US29355A1079
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 1,26 1,18 1,47 1,33 2,29
    Nettogewinn (Mrd) 0,32 0,27 0,17 0,10 0,44
    Gewinn/Aktie 0,91 0,54 1,31 0,76 3,22
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 16,26 18,74 24,47 90,37 41,04
    KUV 4,18 4,24 2,94 6,97 7,83

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die ENPHASE ENERGY, INC. ist ein globales Energietechnologieunternehmen. Als solches liefert das Unternehmen intelligente, einfach zu bedienende Lösungen, die Solarstromerzeugung, -speicherung und -kommunikation auf einer Plattform verwalten. Bei dem Angebot handelt es sich um eine vollständig integrierte Solar-plus-Speicher-Lösung, die auf einer unternehmenseigenen Mikro-Wechselrichter-Technologie basiert. Inzwischen wurden mehr als 42 Millionen Mikrowechselrichter ausgeliefert; rund 1,9 Millionen Enphase-Systeme sind in Privathaushalten und Gewerbebetrieben in mehr als 130 Ländern im Einsatz.

    Offizielle Webseite: https://www.enphase.com

    Aktionärsverteilung