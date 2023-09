Unternehmensprofil

Die ENPHASE ENERGY, INC. ist ein globales Energietechnologieunternehmen. Als solches liefert das Unternehmen intelligente, einfach zu bedienende Lösungen, die Solarstromerzeugung, -speicherung und -kommunikation auf einer Plattform verwalten. Bei dem Angebot handelt es sich um eine vollständig integrierte Solar-plus-Speicher-Lösung, die auf einer unternehmenseigenen Mikro-Wechselrichter-Technologie basiert. Inzwischen wurden mehr als 42 Millionen Mikrowechselrichter ausgeliefert; rund 1,9 Millionen Enphase-Systeme sind in Privathaushalten und Gewerbebetrieben in mehr als 130 Ländern im Einsatz.

Offizielle Webseite: www.enphase.com