Enphase Energy
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WKN A1JC82
ISIN US29355A1079
Börse -
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Aktuelle Nachrichten zu Enphase Energy
dpa-AFX News zu Enphase Energy
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|1,26
|1,18
|1,47
|1,33
|2,29
|Nettogewinn (Mrd)
|0,32
|0,27
|0,17
|0,10
|0,44
|Gewinn/Aktie
|0,91
|0,54
|1,31
|0,76
|3,22
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|-
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|-
|-
|-
|KGV
|16,26
|18,74
|24,47
|90,37
|41,04
|KUV
|4,18
|4,24
|2,94
|6,97
|7,83
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die ENPHASE ENERGY, INC. ist ein globales Energietechnologieunternehmen. Als solches liefert das Unternehmen intelligente, einfach zu bedienende Lösungen, die Solarstromerzeugung, -speicherung und -kommunikation auf einer Plattform verwalten. Bei dem Angebot handelt es sich um eine vollständig integrierte Solar-plus-Speicher-Lösung, die auf einer unternehmenseigenen Mikro-Wechselrichter-Technologie basiert. Inzwischen wurden mehr als 42 Millionen Mikrowechselrichter ausgeliefert; rund 1,9 Millionen Enphase-Systeme sind in Privathaushalten und Gewerbebetrieben in mehr als 130 Ländern im Einsatz.
Offizielle Webseite: https://www.enphase.com