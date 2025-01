Diese weltbekannte Tech-Aktie hat mit ihren neuen Quartalszahlen Anleger begeistert. An der Börse rast das Papier nach oben und kommt einer magischen Marke immer näher. Sollten Anleger jetzt zuschlagen?



Damit hatten die Analysten der Wall Street in großen Teilen nicht gerechnet. Der Technologie-Konzern und Streaming-Anbieter Netflix konnte mit seinen Zahlen für das vierte Geschäftsquartal 2024 Anleger und Experten überraschen.

Bis zum Ende des Quartals verzeichnete das Unternehmen einen Gewinn von 4,27 US-Dollar je Aktie – vor Jahresfrist waren es 2,15 US-Dollar je Anteilsschein gewesen. Analysten hatten beim EPS durchschnittlich nur mit 4,21 US-Dollar gerechnet. Ebenfalls über den Erwartungen von 10,11 Milliarden US-Dollar lag der Umsatz mit 10,2 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahr standen nur 8,83 Milliarden US-Dollar zu Buche.



Netflix stellt Rekord bei Neu-Abonnenten auf

Einen Rekord markierte das Tech-Unternehmen im Weihnachtsquartal zudem mit rund 19 Millionen neuen Abonnenten. Einen so starken Zuwachs hatte es noch nicht einmal zu Beginn der Corona-Pandemie gegeben (15 Millionen). Damit nutzen jetzt über 300 Millionen Haushalte den Service der Amerikaner.

Gründe für das Wachstum sind unter anderem Live-Sportveranstaltungen und die zweite Staffel der enorm erfolgreichen Serie „Squid Game“ aus Südkorea. Eine dritte Staffel soll noch in diesem Jahr folgen und auch die Live-Events werden beispielsweise mit der Frauen-Fußball-Weltmeisterschaften 2027 ausgebaut. Nutzerzahlen wird Netflix ab jetzt aber nicht mehr veröffentlichen, das hatte der Konzern schon in der Vergangenheit angekündigt. In der Branche ist so ein Vorgehen nicht unüblich.



Müssen Anleger bei der Netflix-Aktie jetzt zuschlagen?

An der Börse kamen die Zahlen sehr gut an. Nachbörslich stieg die Netflix-Aktie um mehr als 14 Prozent auf rund 995 US-Dollar an und steht kurz vor der Überwindung der 1000 US-Dollar-Marke. Das könnte der Aktie weiteren Auftrieb verleihen.

Anleger haben aber womöglich jetzt einen günstigen Einstiegspunkt bei der Aktie verpasst. Langfristig hat das Papier weiterhin Potenzial. Die Netflix-Aktie gehört seit etwa zwei Jahren zu den stärksten Titeln im Nasdaq 100 und konnte sich trotz Konkurrenzdruck und Bedenken zur Marktposition in der Branche behaupten und sogar verbessern.



