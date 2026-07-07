Unternehmensprofil

Die Netflix, Inc. betreibt einen der weltweit führenden Unterhaltungsdienste. Mahr als 260 Millionen zahlende Mitglieder aus über 190 Länder werden Fernsehserien, Filme und Spiele in einer Vielzahl von Genres und Sprachen angeboten. Die Mitglieder können jederzeit und überall so viel ansehen, pausieren und fortsetzen, wie sie wollen. Die Einnahmen stammen in erster Linie aus monatlichen Mitgliedsbeiträgen für Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Streaming von Inhalten für die Mitglieder. Am 4. Dezember 2025 hatten Netflix und die Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) eine Vereinbarung getroffen, nach der beide Gesellschaften fusionieren wollen. Kurz darauf legte die Paramount Skydance Corp. ein Gegenangebot vor, das letztlich im April 2026 von den WBD-Aktionären angenommen wurde.

Offizielle Webseite: https://www.netflix.com