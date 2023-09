Unternehmensprofil

Netflix, Inc. bezeichnet sich als das weltweit führende Internet-TV-Netzwerk. Mehr als 75 Millionen Mitglieder in über 190 Ländern greifen jeden Tag auf mehr als 125 Millionen Stunden TV-Shows und Filme zu. Darüber hinaus erhalten Netflix-Mitglieder in den USA DVDs nach Hause geliefert. Kern der Unternehmensstrategie ist es, die Zahl an Streaming-Mitgliedern weltweit ausweiten.

Offizielle Webseite: www.netflix.com