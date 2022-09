366 Euro als Kursziel. Diese Erwartung hat Analyst Daniel Wendorff von Oddo BHF für die BioNTech-Aktie. Beim aktuellen Kurs von 149 Euro beträgt das Potenzial somit rund 150 Prozent. Doch nicht alle Analysten sind derart positiv gestimmt. Bei Bloomberg geben nur sieben Analysten eine Kaufempfehlung ab, zehn raten zum Halten, aber niemand zum Verkaufen. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Kursziel von 230 Euro - immerhin ein Potenzial von 57 Prozent.

Neuer Omikron-Impfstoff kommt wohl auf den Markt

Am heutigen Handelstag legt BioNTech verhalten zu, weil der angepasste Omikron-Impfstoff bald auf den Markt kommen soll. Dazu meldet Reuters: "Wir können sehr zeitnah ausliefern, hoffentlich ab Anfang September", sagte Biontech-Chef Ugur Sahin in einem vorab veröffentlichten Interview mit dem "Der Spiegel." Denn am 1. September wird es eine Sondersitzung der europäischen Arzneimittelbehörde EMA zu den Zulassungsanträgen für Impfungen gegen die Omikron-Variante geben. Dort geht es dann vor allem um das Mittel von BioNTech/Pfizer und auch um ein Vakzin der amerikanischen Firma Moderna. Ugur Sahin erwartet, dass es zuerst eine Zulassung für den Impfstoff gegen den Omikron-Subtyp BA.1 geben wird. Doch wenig später könnte auch eine weitere Vakzine gegen den aktuell vorherrschenden Subtyp BA.5 zugelassen werden. "Dann kann es auch hier schnell gehen", sagte Sahin, denn BioNTech habe auch dafür soeben die Anträge bei der EMA eingereicht.

Einschätzung zur BioNTech-Aktie

Insgesamt ist die BioNTech-Aktie mit einem KGV von 3,6 sehr günstig bewertet. Zwar könnten die Erträge laut Schätzungen der Analysten bei Bloomberg in Zukunft etwas sinken und die Gewinne nicht mehr so phantastisch ausfallen. Doch trotz allem verdient das Mainzer Unternehmen immer noch sehr viel Geld und die Bewertung ist enorm niedrig. Zudem forscht BioNTech ja auch an mRNA-Impfstoffen gegen Krebs.

Auch wenn die Nachfrage nach Corona-Impfungen zurückgehen wird, verdient BioNTech sehr viel Geld und kann es in Forschung und Entwicklung investieren. Neue gute Produkte dürften damit nur eine Frage der Zeit sein. Die BÖRSE ONLINE-Redaktion gibt als Kursziel 210 Euro aus und rät zu einem Stoppkurs bei 102 Euro. Der Chart sieht so aus, als finde aktuell eine leicht volatile Bodenbildung statt. Der bereits gebildete doppelte Boden dürfte den Aufwärtstrend eingeläutet haben.

Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Mehrheitsinhaber der alleinigen Gesellschafterin der Finanzen Verlag GmbH, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.

Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Geschäftsführende Chefredakteur, Herr Frank Pöpsel, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.