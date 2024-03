Das größte E-Commerce-Unternehmen in Lateinamerika hat Anleger in den letzten zehn Jahren reich gemacht. Könnte es das in den nächsten Jahren wieder tun?

Nicht umsonst nennt man den Konzern MercadoLibre das „Amazon von Lateinamerika“. Das Unternehmen ist der größte E-Commerce-Player in der Region und war in den letzten Jahren an der Börse sogar noch ein Stück erfolgreicher als das amerikanische Pendant. Über 1500 Prozent stieg der Kurs der Aktie in den letzten zehn Jahren. Damit performte das Papier auch deutlich besser als beispielsweise der S&P 500 Index und Anleger konnten in diesem Zeitraum ihr Investment vervielfachen.

Das Geschäftsmodell von MercadoLibre ähnelt dabei dem von Amazon, gleich ist es aber nicht. Die Lateinamerikaner haben kein Cloud-Computing-Geschäft, aber ähnlich wie ein Amazon ein Ökosystem von Dienstleistungen für seinen Marktplatz entwickelt, die satte Erlöse garantieren – und das laut Analysten auch in Zukunft. Denn MercadoLibre ist derzeit noch 24 Mal kleiner als Amazon.

Wenn Sie übrigens lieber auf das Amazon von Amerika und andere Tech-Giganten setzen wollen, schauen Sie sich doch den gleichnamigen Index von BÖRSE ONLINE an. Der Tech-Giganten Index enthält die nach Marktkapitalisierung 15 wertvollsten Tech-Aktien und bietet eine Möglichkeit, diversifiziert in die Marktführer der Branche zu investieren.

Analysten sehen 2024 Potenzial bei der Aktie

Für die Analysten von JPMorgan und Morgan Stanley ist die Aktie von Mercado-Libre ein Top-Pick im Jahr 2024. Die Wall Street erwartet zudem, dass bei dem Konzern in den nächsten fünf Jahren ein jährliches Umsatzwachstum von 20 Prozent drin ist. Aber woher kommen diese optimistischen Prognosen? Viel dürfte mit der Marktdominanz des E-Commerce-Anbieters zu tun haben. MercadoLibre ist in Lateinamerika in jeder größeren Region führend bei den Besucherzahlen und Seitenaufrufen und macht etwa 29 Prozent des Online-Einzelhandels in der Region aus. Laut Morgan Stanley könnte dieser Wert bis ins Jahr 2027 aber noch auf 31 Prozent steigen. Der Konzern hat also bereits eine starke Position, aber ebenso noch Möglichkeiten, Marktanteile zu gewinnen.

Die Marktdominanz des Online-Händlers kommt übrigens durch einen Netzwerkeffekt zustande, der ebenfalls an Amazon erinnert. Je mehr Händler MercadoLibre in sein Ökosystem zieht, desto attraktiver wird der Dienst für Kunden. Und je mehr Kunden das Angebot nutzen, desto attraktiver wird es auch für neue Händler. Und dieses Ökosystem wächst. Im vierten Quartal stiegen die Erlöse von MercadoLibre im Jahresvergleich um 42 Prozent auf 4,2 Milliarden US-Dollar.

Beim Amazon von Lateinamerika geht noch mehr...Amazon

Die Prognosen der Top-Analysten scheinen also nicht aus der Luft gegriffen, zumal MercadoLibre auch noch wesentlich schneller wachsen könnte, wenn auch die Wirtschaft in Lateinamerika anzieht. Zudem hat der E-Commerce-Anbieter bei den Werbeeinnahmen noch viel Potenzial und erhebt noch keine Gebühren von Händlern für bestimmte Dienstleistungen auf der Plattform. Bei dem Konzern kann also noch einiges monetarisiert werden. Auch hier könnte MercadoLibre dem großen Vorbild nacheifern. Anleger, die den Titel auf einem ähnlich guten Weg wie Amazon sehen, können das Papier zumindest auf die Watchlist packen.

