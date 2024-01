Diese Aktie hat laut dem Analystenkonsens der WallStreet 171 Prozent Kurspotenzial – doch sollten Anleger hier wirklich einen Kauf wagen?

Die Aktie von Plug Power hat seit dem Jahresbeginn mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren und notiert bei nur noch 2,20 Euro. Trotzdem sehen die Analysten bei dem Papier jetzt 171 Prozent Kurspotenzial. Doch sollten Anleger hier wirklich einen Kauf wagen?

171 Prozent Kurspotenzial und trotzdem kein Investment?

Die Börsenstory von Plug Power ist eine Geschichte voller großer und inzwischen zerstörter Hoffnungen. Sehr vollmundig waren die Versprechen und Aussichten des Managements in der Vergangenheit gewesen, noch überschwänglicher die Prognosen einiger Analysten.

Unter dem Strich hat sich allerdings nur wenig davon bewahrheitet, denn wegen zu niedriger Umsätze und zu schlechter Margen konnte Plug Power bisher nie einen Gewinn ausweisen. Besonders die fehlende Profitabilität hat die Aktie in der Vergangenheit stark belastet und erst im Januar erneut zu einer weiteren massiven Kapitalerhöhung geführt. Wäre diese nicht erfolgt, so hätte Plug Power spätestens im März 2025 Insolvenz anmelden müssen.

Insolvenz oder Kapitalerhöhung weiter möglich

Doch auch wenn neues Kapital bei Plug Power vorhanden ist – die Profitabilität des Unternehmens liegt noch in weiter Ferne. Zumindest drei Jahre stehen laut Analystenschätzungen noch rote Zahlen in der G&V, was die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Kapitalerhöhung deutlich ansteigen lässt.

Zudem zeigt die Aktie mit Blick auf den Chart ein echtes Bild des Grauens. Scheinbar ohne auch nur den Versuch einer Bodenbildung tendiert man kurstechnisch immer tiefer und fällt ungehindert, ohne wirkliche Unterstützungen.

Finger weg von dieser Aktie

Dementsprechend kann der Optimismus der Analysten, die ein Kurspotenzial von 171 Prozent bei dem Wert sehen, noch so groß sein – von einem Kauf der Aktie sollten Anleger besser die Finger lassen.

Hintergrund: Zu groß sind die Risiken, dass das Unternehmen in ein bis zwei Jahren überhaupt nicht mehr existiert und Anleger einen Totalverlust zu verschmerzen haben. Deswegen eignet sich der Wert, wenn überhaupt, nur für einen kleinen Teil chancenorientierter Anleger, die einen entsprechenden Anlagehorizont für die Spekulation und die Verlusttragfähigkeit mitbringen.

