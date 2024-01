Die Aktie von Plug Power hat seit Montag rund 36 Prozent an Wert verloren - seit Anfang des Jahres rund 52 Prozent an Wert. Allein am Donnerstag sind es 20 Prozent, die der Wert abgibt, denn es kommt wie von vielen Aktionären befürchtet:

Die Börsenbilanz 2024 für die Plug Power-Aktie ist eine grausame. In unter 20 Handelstagen hat sich der Wert mehr als halbiert. Allein am Donnerstag geht es für die Aktie rund 20 Prozent nach unten. Das steckt dahinter:

Es kommt wie befürchtet bei der Plug Power-Aktie

Es kam, wie es kommen musste, bei Plug Power. Das stark unprofitable Unternehmen mit Cashreserven bis ins erste Quartal 2025 musste sich neues Kapital beschaffen. Aus diesem Grund machte der Wasserstoffkonzern gegenüber der SEC öffentlich, dass man neue Aktien im Wert bis zu einer Milliarde US-Dollar an den Finanzinvestor B. Riley Financial verkaufen will. Somit sichert das Unternehmen sein temporäres Überleben ab.

Für Aktionäre bedeutet dies eine massive Verwässerung, nachdem Plug Power bereits in der Vergangenheit massive Kapitalerhöhungen durchgeführt hat, um sein stark Cash verbrennendes Geschäft zu finanzieren.

Keine Rettung bei der Plug Power-Aktie in Sicht

Doch auch wenn Plug Power vorerst keine Insolvenz anmelden muss, so ist nicht klar, ob das nicht in zwei bis drei Jahren der Fall sein dürfte. Denn das Unternehmen wird zumindest laut den Analysten auf absehbare Zeit keine Gewinne schreiben. Selbst die optimistischen Marktbeobachter rechnen erst 2027 mit schwarzen Zahlen.

Es ist daher wahrscheinlich, dass der Wasserstoffspezialist bis dahin erneut Geld benötigt wird, primär da Fremdkapitalgeber kaum gewillt sind, an Plug Power zu leihen. Zudem ist fraglich, ob die Profitabilität in drei Jahren überhaupt erreicht werden kann, bedenkt man die vielen vollmundigen Versprechen von und über Plug Power, die in der Vergangenheit selten gehalten worden.

Finger weg von der Plug Power-Aktie

Trotz 171 Prozent Kurspotenzial laut Analysten und einem Buy-Rating an der WallStreet sollten sich Anleger jetzt von diesem Wert fernhalten. Denn Plug Power ist nicht nur ein fallendes Messer, das keinen Boden zu finden scheint, es bestehen auch wesentliche Zweifel an der Zukunft des Unternehmens.

Lesen Sie auch:

Plug Power-Aktie: Das droht jetzt Aktionären – Sogar Insolvenz in 2024 möglich?

Oder:

Nel ASA, Plug Power & Co.: Bei welchen Wasserstoff-Aktien jetzt geniale Einstiegschancen winken