Der rechtskonservative Kabelnachrichtensender Newsmax ist nach seinem kürzlichen Börsengang kaum zu stoppen. Nach einem Plus von über 700 Prozent schraubte die Aktie die Gewinne jetzt schon auf über 2200 Prozent nach oben. Am Montag war das Papier zu einem Preis von zehn US-Dollar an der New Yorker Börse an den Start gegangen. Am Mittwoch stand die Aktie schon bei 233 US-Dollar.

Newsmax hat fast aus dem Stand einen Börsenwert von 28 Milliarden US-Dollar erreicht und seinen Gründer und CEO, Christopher Ruddy, zum Milliardär gemacht. In Sachen Marktkapitalisierung ist der Konzern sogar größer als die New York Times.



Darum ist die Newsmax-Aktie derzeit so erfolgreich

Der steile Aufstieg der Newsmax-Aktie hängt eng mit dem Wahlsieg Donald Trumps zusammen. Wie „CNBC“ berichtete, waren die Zuschauerzahlen des konservativen Nachrichtensenders seit der Wahl des Republikaners stark angestiegen. Und da es im politischen Mitte-Rechts-Lager in Amerika neben Fox News keine wirkliche Konkurrenz gibt, rechnet sich das Unternehmen weiteres Wachstum aus. Dieser Umstand allein kann die Rallye aber nicht erklären. Und hier kommt der große Haken.



Ist Newsmax mehr als eine neue Meme-Aktie?

Der Aufstieg der Newsmax-Aktie erinnert stark an die Entwicklung der Muttergesellschaft von Truth Social. Die Trump Media & Technology Group konnte ebenfalls kurz nach der Börsennotierung um 1650 Prozent ansteigen, verlor in der Folge aber auch wieder deutlich an Wert. Ein ähnliches Schicksal könnte Newsmax drohen, wenn der anfängliche Hype verflogen ist.

Experten und Analysten warnen schon jetzt vor der nächsten Meme-Aktie. Gegenüber Bloomberg sagte Steve Sosnick, Chefstratege bei Interactive Brokers unter anderem, dass dies ist der neueste Eintrag in das Pantheon der Meme-Aktien sei.

Hinweis: Die Aktie von Newsmax wird derzeit nicht in Deutschland gehandelt. Ein Kauf über die amerikanische Börse kann mit Zusatzkosten verbunden sein.

