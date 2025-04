Viele Anleger kennen bereits den Aktien-ETF von Gerd Kommer. Nun können sie auch einen Anleihe-ETF kaufen, bei dem Gerd Kommer die Anregung dazu geliefert hat. BÖRSE ONLINE sagt, was der Anleihe-ETF kann.



Im Juni 2023 haben Legal & General und Gerd Kommer zusammen bereits den L&G Gerd Kommer Multifactor Equity ETF (WKN: WELT0A) lanciert, der einen weltweiten Index mit rund 5000 Aktien abbildet.



Im Oktober 2024 hat Legal & General zudem den L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y ETF EUR Hedged (WKN: A40E7Q) aufgelegt, dessen Ideengeber Gerd Kommer ist – auch wenn dessen Name im ETF nicht auftaucht.



Keine Banken bitte!

„Für unsere Kunden in der Vermögensverwaltung setzen wir den Ex-Banks-ETF als Kernbestandteil der Anleihe-Allokation ein“, sagt Kommer. „Denn wir möchten ihnen ein superrisikoarmes Anleiheprodukt anbieten, in dem Banken keine Rolle spielen.“



Kommer betrachtet Banken angesichts etlicher Bankenkrisen in der Vergangenheit skeptisch. „Zudem haben vermögende Menschen in der Regel sowieso zu viel Geld auf dem Bankkonto liegen, das nicht von der staatlichen Einlagensicherung erfasst wird“, betont er.



Positiver bewertet Kommer Finanzwerte wie Versicherungen oder Dienstleister für den Zahlungsverkehr. Der L&G-Ex-Banks-ETF investiert in rund 500 Unternehmensanleihen mit Restlaufzeiten von null bis zwei Jahren, die mindestens ein „A“-Rating aufweisen.



Der ETF thesauriert die Erträge und kostet pro Jahr 0,15 Prozent. Dollar-Anleihen werden bei der hier vorgestellten Anteilsklasse in Euro abgesichert, so dass Anleger im Euroraum kein Wechselkursrisiko eingehen.



Fazit: Ein bonitätsstarker Renten-ETF mit wenig Kursrisiko.



Alle wichtigen Eckdaten:

Name: L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y ETF



WKN: A40E7Q (Euro-Variante ohne Wechselkursrisiko)



Auflagedatum: 17.10.2024



Laufende Kosten: 0,15% p.a.



Ertragsverwendung: Thesaurierend



Replikationsmethode: Physisch, kombiniert mit Optimised Sampling



Abgebildeter Index: J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2% Issuer Capped Index



Rating: AAA bis A



Anzahl Emittenten: ca. 130



Issuer Cap: Ein individueller Emittent ist auf 2% „gedeckelt“



Mindestgröße einer Anleiheemission: 300 Millionen USD oder Euro



Branchen: Alle Branchen, ausgenommen Banken



Umlaufrendite per 28.02.2025: 2,7% p.a. (inklusive der geschätzten Hedging-Kosten)



Duration: ca. 1,1 Jahre



Rebalancing-Rhythmus: Monatlich



Fondsdomizil (rechtlicher Sitz): Irland



Quelle: Gerd Kommer GmbH



