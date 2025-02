Rekorddividende und rund 25 Prozent Kurschance – warum die Deutsche-Telekom-Aktie jetzt einen Kauf wert ist und warum besonders der starke Dollar dem Unternehmen in die Karten spielt.

Der Euro/US-Dollar-Kurs nähert sich der Parität und zahlreiche Unternehmer reiben sich die Hände. Ein schwacher Euro respektive ein starker US-Dollar sorgt für zusätzliche Gewinne.

Der Devisenkurs hat sich in den zurückliegenden Tagen zwar oberhalb der Parität stabilisiert, ein nachhaltiger Trendwechsel ist jedoch noch nicht in Sicht. Die schwache Konjunktur in der Eurozone treibt Aktienanleger in US-Titel.

Spekulationen um steigende Schulden unter dem neuen US-Präsidenten Donald Trump und neuen Inflationsdruck durch die Einführung von Strafzöllen dürften den Wechselkurs weiterhin in Schach halten. Eine Reihe von Analysten haben in den zurückliegenden Wochen reagiert und ihre Gewinnschätzungen für Unternehmen mit einem hohen Umsatzanteil in den USA angehoben. Konzerne die Deutsche Telekom generieren einer Studie von Goldman Sachs zufolge jeweils mehr als die Hälfte des Umsatzes in US-Dollar. Zudem ist bei diesen Unternehmen 2025 mit einem deutlichen Gewinnanstieg zu rechnen.

Deutsche-Telekom-Aktie – es winken 25% Kurschance

Die Deutsche Telekom plant, eine Rekorddividende in Höhe von 0,90 Euro pro Aktie für das Geschäftsjahr 2024 zu zahlen. Zudem sollen 2025 Aktien im Wert von bis zu zwei Milliarden Euro zurückgekauft werden. Der Geldsegen wird nicht zuletzt aufgrund des starken US-Geschäfts möglich.

Rund 64 Prozent des Konzernumsatzes und rund 70 Prozent des operativen Gewinns vor Leasing steuerte die US-Mobilfunktochter T-Mobil US in den ersten neun Monaten des Jahres bei. Allerdings lieferten auch das Europageschäft und der lange Zeit schwächelnde T-Systems-Bereich solide Zahlen. Auf dem Kapitalmarkttag im vergangenen Oktober stellte Konzernchef Tim Höttges einen Anstieg des operativen Gewinns bis 2027 um vier bis sechs Prozent pro Jahr in Aussicht. Der Gewinn pro Aktie soll auf 2,50 Euro steigen und nachhaltig sollen rund 40 bis 60 Prozent des Ertrags als Dividende an die Aktionäre fließen. Kursziel: 40 Euro.

Übrigens: Dieser Artikel erschien zuerst in der neuen Print-Ausgabe von BÖRSE ONLINE. Diese sowie weitere Aktien, die vom starken Dollar profitieren, finden Sie hier

Oder lesen Sie auch: KGV unter 10 und massives Kurspotenzial – Sind diese Schnäppchenaktien jetzt ein Kauf?