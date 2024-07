Diese Aktien waren bisher gänzlich unbeliebt und niemand wollte sie haben, doch laut diesem Analysten und Marktstrategen sprechen jetzt drei Gründe für ein phänomenales Comeback und das bereits in den kommenden Wochen. Zeit hier einzusteigen?

Nebenwerte sind in den vergangenen Jahren kaum attraktiv gewesen. Ständig haben sie eine Underperformance zum Markt geliefert und nicht dem Potenzial entsprochen, dass sie laut Faktoren wie einer Small Cap Prämie haben sollten. Doch nun könnte sich das ändern, meint zumindest der Analyst und Chefstratege der Carson Group Ryan Detrick.

3 Gründe sprechen für das Comeback dieser unterbewerteten Aktien

So listete der Experte in einer kürzlich veröffentlichten Studie drei Gründe für einen furiosen Anstieg von Nebenwerten in den kommenden Wochen:

1. Small Caps sind so günstig wie seit 1999 nicht mehr, was damals eine Phase von 13-jähriger Outperformance einläutete

2. Angesichts von nur 4,1 Prozent erwarteten Gewinnwachstum beim S&P600 besteht die Möglichkeit für deutliches Überraschungspotenzial in der Quartalsberichtssaison

3. Die Zinsen, die Small Caps zuletzt überproportional belastet haben, dürften in den kommenden Monaten weiter absinken

Dementsprechend ist der Experte optimistisch für eine Rallye bei Small Caps und sprach sogar von einem potenziellen “großen zweiten Halbjahr 2024”. Doch wie wahrscheinlich ist tatsächlich ein Comeback der Nebenwerte?

Kommt jetzt das Comeback der Small Caps?

Tatsächlich ist Detrick von der Carson Group nicht der einzige Analyst, der an ein massives Comeback von Small Caps glaubt. Sowohl Tom Lee von Fundstrat (mehr dazu hier) als auch die Investmentbank Morgan Stanley (mehr dazu hier) hatten sich zuletzt bullisch über Small Caps geäußert.

Da Nebenwerte aufgrund der Illiquiditätsprämie langfristig eine Überrendite zum breiten Markt erzielen, dürfen Anleger optimistisch für ein Comeback der Small Caps sein. Ob dies aber direkt im zweiten Halbjahr 2024 erfolgt, bleibt noch abzuwarten.

