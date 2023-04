Warren Buffetts "Buy&Hold forever-Strategie" ist eine der beliebtesten Strategien überhaupt und Millionen von Anlegern praktizieren diese. Doch es gibt gute Gründe, warum diese nicht funktioniert und warum Sie noch einmal darüber nachdenken sollten.

“Buy&Hold till I’m old” ist einer der beliebtesten Sprüche am Kapitalmarkt und gerade für Privatanleger eine der beliebtesten Strategien. Auch Warren Buffett praktiziert dieses Vorgehen und auch BÖRSE ONLINE liefert Ihnen regelmäßig Aktien für die Ewigkeit. Wie etwa: 5 Value-Aktien für die Ewigkeit – Buy & Hold forever oder 5 Kryptowährungen für die Ewigkeit – Buy & Hold forever. Doch so gut es auch klingen mag Aktien für die Ewigkeit zu halten, die Strategie hat teilweise ihre Tücken und Fehler, die Anleger beachten sollten:

Grund 1: Einzelaktien oft ungeeignet

Einer der häufigsten Gründe, warum diese Strategie nicht funktioniert ist, weil Anleger auf ein kleines Portfolio von Einzelwerten setzen, die sich ganz anders als der breite Markt entwickeln. Während Portfolio-Experten wie Warren Buffett dieses Risiko durchaus bewältigen und managen können, kann dies - mit Verlaub - nicht jeder Privatanleger.

Hier besteht dementsprechend ein hohes Risiko nicht einmal die Marktrendite, geschweige denn eine Outperformance zu erzielen. Wer Buy&Hold mit Einzelaktien praktizieren will, der sollte entweder ein entsprechend sehr breites Portfolio mit einer höheren Anzahl an Titeln an der Hand haben oder eine dritte Komponente, nämlich Buy&Hold&Check einführen, um die Werte regelmäßig einem kritischen Blick zu unterziehen. Sprich: Anleger sollten nicht nur einmal kaufen und sich die Aktie dann nie wieder ansehen. Ab und zu muss man bei Einzelaktien schon nochmal die Situation überprüfen.

Grund 2: Panik

Ein anderer, immer wieder auftretender Grund, warum die Buy&Hold-Strategie von Warren Buffett nicht immer funktioniert, ist Panik. Ob bei einer einzelnen Aktie oder bei einem ganzen Börsencrash – viele Investoren haben massive Angst vor Verlusten und verkaufen deswegen zum völlig falschen Zeitpunkt. Wer sich also für eine Langfrist-Strategie entscheidet, der muss auch solche Phasen der Panik aushalten können und einen klaren Fahrplan haben. eine ungemeine Erleichterung ist es zudem, wenn eine Anleger eine große Rücklage in Cash haben, um einen Crash ohne Verkäufe aussitzen zu können. Deswegen ist es auch wichtig, sich mit Tagesgeld und Festgeld eine Cash-Reverve aufzubauen.

Diese Panik ist ein häufiger Killer der Buy&Hold-Strategie und nie ganz vermeidbar. Viele Investoren merken oftmals erst wenn es zu spät ist, wo ihre Risikopräferenzen wirklich liegen.

Grund 3: Mangelnde Disziplin

Allerdings ist der häufigste Grund warum diese Strategie nicht etwa die Panik oder ein zu konzentriertes Portfolio, sondern definitiv mangelnde Disziplin. Buy&Hold-Anleger sollten regelmäßig Aktien kaufen, Dividenden reinvestieren und ihrem Geld beim Wachsen zusehen.

Trotzdem unterbrechen viele Investoren im Laufe einer Investoren-Karriere die Einzahlung oder entnehmen sogar Gelder. Der Grund ist nicht etwa Panik, sondern mangelnde Disziplin, da das Geld oft für Konsum, den nächsten Urlaub & Co. verwendet wird. Investieren heißt oftmals sich auch einzuschränken, wenn man Vermögen mithilfe einer Buy&Hold Strategie aufbauen will.

Aber Sie sind resistent gegen diese 3 großen Risiken einer Buy&Hold-Strategie? Sie haben eine Cash-Reserve, überprüfen Ihre Investments und weisen die Disziplin dafür auf? Dann eignet sich Buy&Hold nach Warren Buffett doch für Sie! Und lesen Sie dazu: