In Phasen des Bärenmarktes brauchen Anleger zuverlässige Titel im Depot, die schwankungsarm sind und vielleicht sogar mehr tun, als nur den eigenen Wert zu halten. Diese fünf Aktien könnten Werte für die Ewigkeit sein. Von Johann Werther

Das, was Anleger am meisten in Krisen benötigen, sind Unternehmen, auf die man sich verlassen kann. Echte Value-Titel mit langfristig stabilen Cashflows und guten zukünftigen Geschäftsaussichten sind die Basis eines guten Depots.

Diese fünf Aktien gehören definitiv dazu und können geduldige Anleger langfristig durch Wertsteigerung und kurzfristig durch Werterhalt belohnen:

Pfizer-Aktie

Erster Wert ist dabei die viertgrößte Position im MSCI World Value Factor, nämlich der Pharmariese Pfizer. Mit KGV 9,9 und einer Dividendenrendite von 3,11 Prozent sogar ein echtes Valueschnäppchen.

LVMH

Nicht so günstig wie Pfizer ist dagegen weder die Aktie, noch sind es die Produkte von LVMH. Der Luxusgüterkonzern ist Weltspitze und überall auf der Welt sehr stark nachgefragt. Nicht umsonst machte das Unternehmen CEO Bernard Arnault zum reichsten Mann der Welt. Bewertet ist man aktuell mit KGV von 20 und eine Dividendenrendite von 2,1 Prozent.

Microsoft-Aktie

Dieselbe Bewertung hat auch der Softwareriese Microsoft. Nachdem das Unternehmen nach dem neuen Markt durch ein Tal der Tränen gegangen war, hat sich der Konzern heute völlig neu erfunden. In viele Lebensbereiche dringen die Produkte des Online-Riesen vor, welcher wohl so schnell nicht verschwinden dürfte.

Berkshire Hathaway

Auch nicht verschwinden dürfte Berkshire Hathaway. Die Beteiligungsholding von Warren Buffett ist beinahe schon ein Spiegelbild der amerikanischen Wirtschaft geworden. Auch wenn der alte Mann aus Omaha eines Tages nicht mehr da sein wird, so werden seine handverlesenen Nachfolger das Geschäft wie die Gründer weiterführen.

IBM

Und auch der letzte Wert ist schon mehr ein altes Schlachtschiff. IBM ist seit über 110 Jahren am Markt und beschäftigt sich heutzutage vor allem mit der technischen Ausstattung von Unternehmen. Mit KGV 14 und einer Dividendenrendite von 4,85 Prozent ebenfalls ein Schnäppchen für einen späten Weihnachtswunschzettel.

Übrigens: Das sind unsere 5 Hochdividenden-Aktien für die Ewigkeit.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Pfizer, IBM