Bei tausenden von Kryptowährungen stellt sich die Frage, auf welche Coins Anleger langfristig setzen können. Wir wagen einen Ausblick und stellen 5 Kryptowährungen für die Ewigkeit vor.

22.717 verschiedene Kryptowährungen listet der Branchendienst coinmarketcap.com auf seiner Seite auf. Die allermeisten dieser Projekte dürften nichts weiter als wertlose Spaß-Projekte sein. Vermutlich tendieren 95 bis 99 Prozent dieser Coins langfristig gegen Null. Doch ein paar Kryptowährungen dürften Anlegern langfristig sehr gute Renditen bieten:

5 Kryptowährungen für die Ewigkeit

Die erste Kryptowährung für die Ewigkeit dürfte auf der Hand liegen: Es handelt sich nämlich um Ethereum. Die zweitwertvollste Blockchain der Welt ist so etwas wie der Server oder Computer der Kryptowährungs-Szene. Sehr viele Kryptowährungen laufen auf der Ethereum-Blockchain, große Teile des DeFi-Sektors und der NFT-Szene setzen auf Ethereum. Zudem schaffte die Blockchain den Sprung von einer Proof-of-Work zur energieschonenden Proof-of-Stake-Kryptowährung. Mit dem baldigen Shanghai-Update dürfte es zudem sehr attraktive Zinsen durch das Ethereum-Staking geben. Auch institutionelle Investoren sollen daran großes Interesse bekundet haben. Ethereum zählt zu den Kryptowährungen für die Ewigkeit, weil die Blockchain einfach nicht wegzudenken ist und sich auch immer weiterentwickelt.

Die zweite Währung ist tatsächlich Dogecoin. Auch wenn der Autor kein ausgemachter Freund von Dogecoin ist und auch selbst noch keine besitzt, so scheint Dogecoin unter den Kryptowährungen doch teilweise seine eigenen Gesetze zu haben. Elon Musk pushte diese Spaß-Kryptowährung, die eigentlich als Satire auf den Bitcoin ins Leben gerufen wurde und implementiert Dogecoin bei Tesla und Twitter. Zudem etablierte sich dieser Coin vor allem in der Internet-Szene, sodass man sich kaum vorstellen kann, dass Dogecoin jemals wieder verschwindet. Dogecoin ist so etwas wie ein Statement und ein Lifestyle und gehorcht nicht so sehr auf die übrigen Gesetze herkömmlicherer Kryptowährungen.

Bitcoin, ApeCoin und Binance Coin

Nun, Bitcoin ist an sich ohnehin nicht aus dem Kosmos der Kryptowährungen wegzudenken. Die erste Kryptowährung der Welt steht zwar im Fokus der Regulierungsbehörden, doch Bitcoin wird es voraussichtlich immer geben. Für Anleger, die neu in Kryptowährungen investieren, sollte Bitcoin die erste Wahl sein. Danach folgt dann Ethereum und dann geht es mit weiteren Altcoins weiter.

Zwei davon sind noch Binance Coin und Apecoin. Binance ist die größte Kryptobörse der Welt und betreibt mit dem eigenen Coin Binance Coin zudem eine überaus erfolgreiche Kryptowährung. Sollte die Börse nicht ins Wanken geraten und weiter vernünftig mit den Regulierungsbehörden zusammenarbeiten, so ist auch Binance Coin eine Kryptowährung für die Ewigkeit.

Ein etwas riskanteres Play, aber auch vielversprechend ist ApeCoin. Diese Kryptowährung ist noch verhältnismäßig jung und wurde von Yuga Labs ins Leben gerufen. Yuga Labs wurde bekannt, weil es die erfolgreichsten NFT-Projekte Bored Ape Yacht Club, Crypto Punks und Mutant Ape Yacht Club betreibt. Noch ist ApeCoin ziemlich inflationär und Anleger sollten nur mit geringen Summen einsteigen. Doch ApeCoin gilt als Hedge auf die NFT-Szene. Diese mag aktuell am Boden liegen, aber das dürfte nicht immer so bleiben.

Mit diesen 5 Kryptowährungen für die Ewigkeit setzen Anleger auf verschiedene Megatrends. Wer lieber mit nur einem Produkt investieren möchte, der kann dies mit einem in Deutschland gehandelten Zertifikat auf den BÖRSE ONLINE Best of Krypto Index tun. Dieser Index legte seit Jahresanfang um rund 40 Prozent zu und beinhaltet neben Bitcoin, Ethereum und Dogecoin noch sieben weitere große Coins.

