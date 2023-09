Unternehmensprofil

Die BlackRock, Inc. ist einer der weltweit größten börsennotierten Investment-Management-Gesellschaften, deren Mitarbeiter in mehr als 30 Ländern in den USA, Europa und Asien-Pazifik ein Vermögen von mehr als 8,5 Bill. USD verwalten (Stand Ende 2020). Mit ihren Niederlassungen rund um den Globus verfügt BlackRock über wichtige landesspezifische Kenntnisse, auf deren Grundlage kundenorientierte Anlagelösungen entwickelt werden. BlackRock vertreibt ihre Dienstleistungen an Kunden in über 100 Länder und ist an vielen der größten internationalen börsennotierten Unternehmen in meldepflichtiger Größenordnung beteiligt.

Offizielle Webseite: www.blackrock.com