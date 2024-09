Startet jetzt bald schon die Jahresendrallye? Ein Experte verrät, welche Aktien seiner Meinung nach jetzt durch die Decke gehen könnten und bis Jahresende noch um 30 Prozent steigen.

Die anstehenden Zinssenkungen könnten die Börsen nochmal ganz schön durcheinanderwirbeln. Damit rechnet zumindest unser Ex-Banker und Aktien-Experte Golo T. Kirchhoff. Geht es nach ihm, so steht im Oktober ein Abverkauf bevor. Dennoch hat er einige Aktien auf seine Kaufzettel, die bald durch die Decke gehen und bis Jahresende noch 30 Prozent zulegen könnten:

30 Prozent Plus bis Jahresende - mit diesen Aktien

"Ich konzentriere mich aktuell auf die Aktie von Shake Shack", sagt Golo T. Kirchhoff, Ex-Banker und Aktien-Experte bei BÖRSE ONLINE. "Shake Shack ist für mich vom Umsatzwachstum vergleichbar mit Chipotle. Die wachsen auch zweistellig, haben es geschafft, 2023 jetzt in ein positives Gewinnterrain zu kommen von 20 Millionen Dollar bei einem Umsatz von über eine Milliarde", sagt Kirchhoff. Und er fügt hinzu: "2015 ging das Unternehmen mit überleicht über 21 Dollar als IPO an die Börse. Seitdem eine absolute Erfolgsstory. In den letzten fünf Jahren haben sie ihren Umsatz verdoppelt, von 500 Millionen Dollar auf über eine Million. Zudem soll der Umsatz bis 2026 weiter wachsen auf 1,6 Milliarden Dollar."

Weil die Shake Shack Aktie jetzt auch kurz davor ist, einen wichtigen Widerstand zu brechen, könnte sie für Anleger besonders spannend werden: "Wenn die Aktie den Widerstand schafft, hier bei ungefähr 105 Dollar, dann gibt es eigentlich keine Widerstände mehr. Deswegen hat die Shake Shack Aktie in meinen Augen 30 Prozent Potenzial bis zum Ende des Jahres."

30 Prozent bis Jahresende - Doch Börse droht auch Ungemacht

Doch auch wenn Golo T. Kirchhoff einige Branchen und Aktien ausfindig gemacht hat, die bis Jahresende noch kräftig steigen könnten, so sollten Anleger wegen der Zinssenkungen nicht zu positiv sein. Der Ex-Banker geht nämlich davon aus, dass es schon bald nochmal eine kräftige Korrektur geben wird.

Warum die Börsen nochmal kräftig fallen könnten, auf welche Branchen Golo T. Kirchhoff dann setzt und welche anderen beiden Aktien in seinen Augen bis Ende des Jahres noch um 30 Prozent steigen dürften, das erfahren Sie jetzt im neuen Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

