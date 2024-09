Nach einer längeren Durststrecke bei der Microsoft-Aktie könnte jetzt eine neue Rallye starten. Das Unternehmen überrascht nämlich bei der Dividende und beim Aktienrückkauf. Was Anleger jetzt wissen müssen.

So soll die Dividende um 8 Cent je Aktie oder um 10 Prozent steigen, wie Microsoft gestern ankündigte. Damit erhalten Anleger einen satten Dividendenaufschlag und erhalten nun jedes Quartal ab Dezember bis auf Weiteres 0,83 Dollar Dividende je Aktie, was aktuell eine Dividendenrendite von 0,77 Prozent bedeutet. Doch das war noch lange nicht alles an positiven Überraschungen bei der Microsoft-Aktie.

Microsoft: Neben Dividende auch neues Aktienrückkaufprogramm

Denn Microsoft kündigte auch ein neues Aktienrückkaufprogramm an, was den Aktienkurs stützen und nach oben treiben dürfte. Konkret schreibt der Tech-Gigant selbst: "Der Vorstand genehmigte außerdem ein neues Aktienrückkaufprogramm, das Aktienrückkäufe in Höhe von bis zu 60 Milliarden US-Dollar ermöglicht. Das neue Aktienrückkaufprogramm, das kein Ablaufdatum hat, kann jederzeit beendet werden."

So dürfen sich Anleger der Microsoft-Aktie über einen wahren Geldregen freuen. Doch startet damit jetzt die neue Rallye bei der Microsoft-Aktie wirklich?

Microsoft-Aktie jetzt kaufen?

In den letzten Tagen erholte sich die Microsoft-Aktie nach einer kleinen Korrektur deutlich. Vermutlich hat die Tech-Aktie im Chart einen doppelten Boden gebildet und dürfte damit die nächste Rallye starten. Nach dem Überwinden der wichtigen 200-Tage-Linie (grün), brachte die Ankündigung der Dividendenerhöhung und des neuen Aktienrückkaufprogramms die Aktie auch über die 50-Tage-Linie.

So rät auch BÖRSE ONLINE zum Kauf der Microsoft-Aktie mit einem Kursziel von 480 Euro. Der Trend ist intakt, das Unternehmen wächst weiter und lässt Anleger mit Dividenden und Aktienrückkäufen zusätzlich am Erfolg partizipieren.

Auch die Wachstumsaussichten sind intakt: So soll der Gewinn je Aktie nach 11,8 Dollar im Geschäftsjahr 2024 (endete bereits am 30. Juni) über 13,2 Dollar im Jahr 2025 auf 15,32 Dollar in 2026 anwachsen.

Übrigens: Die Microsoft-Aktie befindet sich auch in unserem BÖRSE ONLINE Tech-Giganten Index

Wichtige Hinweise zur Dividende und zur Hauptversammlung

Zudem hat Microsoft noch wichtige Hinweise zur Dividende veröffentlicht: "Die Dividende ist am 12. Dezember 2024 an die am 21. November 2024 eingetragenen Aktionäre zahlbar. Das Ex-Dividendendatum ist der 21. November 2024."

Zudem dürfte Microsoft-Aktionäre interessieren, dass Endes des Jahres auch noch die Hauptversammlung stattfindet. Diese könnte ebenfalls nochmal einen Input auf den Preis der Aktie haben, wenn sich das Management positiv zeigt. Und so schreibt Microsoft als Info für Aktionäre: "Darüber hinaus gab das Unternehmen den Termin für die Jahreshauptversammlung 2024 bekannt, die am 10. Dezember 2024 stattfinden soll. Aktionäre sind bei Geschäftsschluss am 30. September 2024, dem Stichtag, berechtigt, über ihre Aktien abzustimmen."

In diesem Sinne könnte Microsoft einen schönen Jahresausklang haben. Wichtig für die Aktie wird jetzt, ein neues Hoch zu bilden. Doch die neue Microsot-Rallye dürfte bereits jetzt laufen.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Microsoft.