An der Börse Frankfurt wird heute gefeiert. Denn der Deutsche Aktienindex DAX ist am Samstag 35 Jahre alt geworden. Am Nachmittag gibt es eine Geburtstagsfeier, auf der auch der große Erfolg gefeiert wird. Immerhin hat der Leitindex in den vergangenen Jahren 1290 Prozent zugelegt. Doch in die Zukunft soll noch mehr drin sein...



Am Ende des ersten DAX-Handelstags am 1. Juli 1988 standen 1.163 DAX-Punkte an der Anzeigetafel der Frankfurter Börse. Bis zum Schlussstand am Freitag bei 16.148 Punkten hat der DAX inklusive aller Dividenden-Zahlungen also 1.288 Prozent zugelegt (siehe Chart unten). Weder mehrere Börsen-Crashs, noch Finanz- und Euro-Krise, zwei Kriege in Europa, Pandemie oder Firmen-Pleiten konnten diese Erfolgsbilanz Im Verlauf der 35 Jahre verhindern.

Besser als MSCI World

Die 1288 Prozent entsprechen einer starken jährlichen Durchschnitts-Rendite von 7,8 Prozent. Damit hat der DAX sogar den Welt-Aktienindex MSCI World geschlagen. Denn der MSCI World Index hat nämlich im selben Zeitraum 'nur' 1170 Prozent gewonnen.



Der Chefanlagestratege der Deutschen Bank, Ulrich Stephan von der Deutschen Bank hat errechnet: Ohne Dividenden läge das Plus gerade einmal bei 460 Prozent, die jährliche Rendite 'nur' bei fünf Prozent.



finanztreff.de DAX-Chart seit 1. Juli 1988

Christine Bortenlänger, Geschäftsführende Vorständin des Deutschen Aktieninstituts (DAI), hat noch eine andere Rechnung: "Wer 1988 in den DAX investiert hat, hat aus einem Investment von 10.000 Euro bis heute rund 160.000 Euro gemacht", wird sie im Magazin von Comdirect zitiert.

Joachim Schallmayer, Leiter Kapitalmärkte und Strategie der DekaBank, schätzt den deutschen Leitindex derweil nicht als überteuert ein. "Trotz der Aktienrally ist der DAX mit einem KGV von 10,9 immer noch günstig bewertet." So seien Aktien aus Europa und insbesondere aus Deutschland – gemessen an ihren erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnissen (KGV) – sowohl gegenüber ihrer eigenen Historie als auch gegenüber Titeln aus den USA günstig bewertet.



Und die Zukunft?

Vorausschauend ist dem DAX noch einiges zuzutrauen. Wenn der DAX mit der gleichen jährliche Zuwachsrate und gleichen Ausschüttungen der Unternehmen weitermacht, würde er an seinem 70. Geburtstag, also im Jahre 2058, bei über 224.000 Punkten stehen.



Selbst bei einem deutlich niedrigeren Zuwachs von fünf Prozent per anno würde der DAX in 35 Jahren bei fast 90.000 Punkten stehen. Die Dividenden werden den Leitindex nämlich stützen. Die Ausschüttungen machen fast zwei Drittel der langfristigen Wertsteigerung aus.



Feine Aussichten also! Tipp von BÖRSE ONLINE: Sparer, die nicht über eine große Einmal-Summe verfügen, die sie längerfristig in deutsche Standardwerte anlegen, sollten monatlich in einen DAX-ETF oder -Fonds sparen. Aus monatlichen Sparbeträgen von 100 Euro werden in 35 Jahren bei einer jährlichen Zuwachsrate von 5,0 Prozent starke 111.320 Euro.



