Eine deutsche Aktie bietet jetzt dank Sonder-Effekten eine hohe Dividende von fast 40 Prozent! Zudem gibt es einen Aktienrückkauf. Was Anleger aber unbedingt beachten müssen. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Beim heutigen Kurs von 2,59 Euro für eine Aktie der Muehlhan AG bekommen Anleger eine Dividendenrendite von 38,6 Prozent. Denn der Vorstand möchte aufgrund von vorläufigen Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,00 Euro je Aktie vorschlagen. Diese muss auf der Hauptversammlung am 6. Juni 2023 noch bestätigt werden. Anlegern winken traumhafte Renditen, doch sollte man nicht einfach blind kaufen. Denn es winken ein paar Stolpersteine:

Muehlhan AG mit Riesen-Dividende - Das gilt es zu beachten

Denn das Unternehmen schreibt selbst in einer Mitteilung: "Um den erhaltenen Kaufpreis aus der am 29. Dezember 2022 vollzogenen Transaktion mit OEP den Aktionären zeitnah zukommen lassen zu können, beabsichtigen Vorstand und Aufsichtsrat zudem, neben der voraussichtlichen Dividende der ordentlichen Hauptversammlung 2023 vorzuschlagen, zum Zwecke der teilweisen Rückzahlung des Grundkapitals an die Aktionäre über eine Kapitalherabsetzung im Wege des Rückkaufs und der Einziehung von Aktien zu beschließen. Der Aktienrückkauf soll durch ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot erfolgen, das sich an alle Aktionäre der Gesellschaft richtet. Das Gesamtvolumen des Aktienrückkaufs soll voraussichtlich bis zu ca. EUR 14,6 Mio. betragen. Weitere Details der Durchführung des öffentlichen Erwerbsangebots sollen vorbehaltlich der Zustimmung der ordentlichen Hauptversammlung 2023 nach der Hauptversammlung vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats in einer Angebotsunterlage festgelegt und veröffentlicht werden."

Zudem heißt es von Muehlhan weiter: "Der Vorstand hat außerdem heute entschieden, die Einbeziehung derWertpapiere der Gesellschaft in das Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse spätestens zu dem Zeitpunkt zu kündigen ("Delisting"), zu dem das beabsichtigte Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen sein wird. Da die Gesellschaft nicht unter den Anwendungsbereich des § 39 BörsG fällt, zieht die Kündigung der Einbeziehung kein Angebot zum Erwerb aller Wertpapiere, die Gegenstand der Kündigung sind (sog. Delisting-Angebot), nach sich."

Aber was bedeutet das nun alles? Und sollen Anleger bei der Dividende zuschlagen oder lieber die Finger von der Muehlhan Aktie lassen?

Aktienrückkauf und hohe Dividende bei Muehlhan

Die Muehlhan AG, ein Unternehmen, welches Oberflächenschutz und Gerüstbau für unter Anderem Brücken und Windräder betreibt, hat einen Großteil seines Geschäfts verkauft. Nur noch ein minimaler Teil ist in der AG enthalten. Die Gewinne aus dem Verkauf sollen jetzt an Anleger zurückgezahlt werden, bevor das Unternehmen von der Börse geht. Auch wenn die Dividendenrendite von 38,6 Prozent aktuell sehr lukrativ erscheint, rät BÖRSE ONLINE nicht zum Kauf. Denn die Höhe des Angebots für den Aktienrückkauf steht noch nicht fest und weil die Dividende und der Aktienrückkauf aus nachsteuerlichem Geld getätigt wird, Anleger aber nochmal Steuern auf die Erträge zahlen müssen, dürfte sich das nicht so sehr lohnen, wie es sich jetzt anhört. Sollte im Rest des Unternehmens noch mehr Wert schlummern, der jetzt nicht bekannt ist, könnte es sich doch lohnen. Doch dies wäre Spekulation. Daher raten wir nicht zum Kauf, spekulativ orientierte Anleger müssen auf eigenem Risiko zuschlagen.

