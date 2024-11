Für die Palantir-Aktie könnte es derzeit kaum besser laufen – doch ein Top-Investor rät dringend dazu, die Aktie zu verkaufen. Droht Anlegern ein Verlust von rund 40 Prozent?

Die Palantir-Aktie hat seit Jahresbeginn über 300 Prozent zugelegt zugelegt und damit sogar die Performance von Nvidia übertroffen. Auch die Zahlen zum jüngsten Quartal konnten überzeugen: Der Cybersecurity- und Datenspezialist übertraf die Erwartungen deutlich.



Doch ist es jetzt an der Zeit, Gewinne mitzunehmen? Ein bekannter Finanzblogger sieht genau das so, wie das Finanzportal "TipRanks" berichtete. Doch was steckt hinter dieser Einschätzung?

„Jetzt ist ein günstiger Zeitpunkt“: Investor rät, Palantir-Aktien zu verkaufen

Der Finanzblogger „Hataf Capital“ warnt, dass der aktuelle Hype und die Dynamik rund um Palantir nicht von Dauer sein könnten. „Die Ergebnisse des dritten Quartals zeigten zwar ein starkes Wachstum und eine verbesserte Rentabilität, der aktuelle Aktienkurs geht jedoch von einer einwandfreien zukünftigen Ausführung aus, was ein ungünstiges Risiko-Ertrags-Szenario schafft“, erklärt er laut TipRanks.

Der jüngste Kursanstieg sei größtenteils auf „Markteuphorie“ zurückzuführen. Vor allem das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von über 100 sei problematisch. „Der Markt preist nicht nur anhaltende Spitzenleistungen, sondern auch eine perfekte Ausführung für die kommenden Jahre ein.“

Privatanleger dominieren die Palantir-Aktie – Risiko für Instabilität

Ein weiterer Kritikpunkt des Bloggers ist die Eigentümerstruktur von Palantir. Aktuell halten Privatanleger etwa 50 Prozent der Aktien. Dies könnte laut „Hataf Capital“ zu Instabilität führen, da selbst kleinere Enttäuschungen starke Abverkäufe auslösen könnten. „Diese Eigentümerstruktur könnte die Volatilität in beide Richtungen verstärken und möglicherweise zu einer schnellen Multiple-Kompression führen, wenn sich die Marktstimmung ändert.“

Hinzu kommt, dass das Unternehmen selbst eingeräumt habe, langfristige Rentabilität nur schwer halten zu können. Zwar erzielte Palantir im Geschäftsjahr 2023 erstmals einen profitablen Jahresabschluss, doch der Verkauf von Aktien im Wert von über 1,2 Milliarden US-Dollar durch den CEO in den vergangenen drei Monaten sei ein klares Warnsignal.

Fazit: Gewinne sichern und Risiken minimieren

„Jetzt ist ein günstiger Zeitpunkt, um zumindest Positionen zu reduzieren und Gewinne zu sichern“, so der Finanzblogger. Grundsätzlich sehen die kurzfristigen Aussichten für Palantir gut aus: Analysten erwarten ein Umsatzplus von 26 Prozent und einen Gewinn je Aktie von 0,38 US-Dollar – ein Anstieg von 300 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt jedoch bei 39 US-Dollar, was einem Abwärtsrisiko von 40 Prozent entspricht. Anleger sollten daher die Risiken genau abwägen.

Lesen Sie auch: Bitcoin, Ethereum, Solana, Ripple: War es das jetzt etwa schon?