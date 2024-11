Das hatten sich einige Krypto-Anleger anders vorgestellt: Anstatt, dass der Bitcoin heroisch durch die 100.000 Dollar-Marke durchbricht, schwächelte er und gibt sogar Richtung 90.000 Dollar ab. War es das jetzt also etwa schon wieder mit Bitcoin, Ethereum, Solana, Ripple und Co?

Ist der Traum vom Krypto-Bullenmarkt schneller wieder vorbei als gedacht? Nein, Anleger brauchen sich keine großen Sorgen zu machen. Zwar kann es beim volatilen Kryptomarkt nie schaden, wachsam zu sein und sich auf verschiedene Szenarien vorzubereiten. Doch der Bullenmarkt bei Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana und Co dürfte grade erst begonnen haben. Und das sind die Gründe dafür:

Bitcoin, Ethereum, Solana, Ripple und Co: Das passiert aktuell

Scheinbar haben einige Anleger schon vor den berüchtigten 100.000 Dollar Gewinne mitgenommen. Nach mehr als 120 Prozent Plus in diesem Jahr ist das aber auch wenig verwunderlich. Zudem war der Bitcoin-Kurs heißgelaufen und er brauchte eine Abkühlung. Aktuell testet er bei rund 92.000 Dollar seine 20-Tage-Linie, was immer mal wieder vorkommt. Diese Linie sollte allerdings halten. Tut Sie das nicht, so bewerten wir die Lage neu.

Und im Zuge der kleinen Bitcoin-Korrektur korrigieren Ethereum, Solana, Ripple und Co natürlich auch. Doch auch hier gab es zuletzt fantastische Gewinne, sodass Anleger dies nicht überbewerten sollten. Zudem wurde vergangene Woche das Rekordhoch des gesamten Kryptomarkts neu übertroffen. Und als dies das letzte Mal geschah, testete der Kryptomarkt in der folgenden Woche diesen Höchststand nochmal. So auch dieses Mal.

Für Anleger bedeutet dies nun, sich zu sortieren und neu aufzustellen. Doch was sollte man jetzt tun?

War es das jetzt etwa schon? Das sollten Anleger jetzt tun

Wie gesagt ist der Bullenmarkt höchstwahrscheinlich noch nicht vorbei. Schließlich müsste die Rallye nach dem 4-Jahres-Zyklus in 2025 erst so richtig losgehen. Die besten Kryptojahre waren nämlich 2013, 2017 und 2021, weil dies mit dem Bitcoin-Halving zusammenhängt, welches alle 4 Jahre ungefähr passiert.

Zudem ist mit Donald Trump ein Krypto-Befürworter nun neuer US-Präsident ab Januar. Mit Elon Musk hat er einen Krypto-Fan als engen Berate und so wurde auch schon der krypto-kritische Chef der Börsenaufsicht Gary Gensler ins Visier genommen. Für Kryptowährungen dürfte es insgesamt stark weitergehen, auch wenn es durchaus üblich im Kryptosektor ist, dass es auch harsche und starke Korrekturen geben kann.

Für Bitcoin liegen die kurzfristigen Kursziele bei 89.500 (Unterseite) und 114.000 Dollar (Oberseite), für Ethereum bei 3200 und 4100 Dollar, für Solana bei 210 und 272 Dollar und für Ripple bei 1,15 und 1,98 Dollar.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum, Solana.