Diese beiden deutschen Aktien bieten aktuell hohe Kurspotenziale und tolle Dividenden. Dennoch haben beide ein Problem. Sollten Anleger jetzt auf DHL und RWE setzen?

RWE-Aktie: 40 Prozent KUrspotenzial

Die RWE-Aktie bekommt von den Analysten im Durchschnitt ein Kurspotenzial von 40 Prozent bis auf 44 Euro attestiert. Einzelne Kursziele wie das der HSBC oder UBS gehen sogar bis auf 49 Euro. Bei einem KGV von 15,0 und einer Dividendenrendite von 3,72 Prozent ist das auch nicht verwunderlich. So sagt die UBS auch: "Investoren hätten sich bei RWE zuletzt auf die Kapital-Allokation und die Kommunikation fokussiert sowie auf das Potenzial für Übernahmen in den USA und Aktienrückkäufe."

Doch der Aktienkurs machte bei RWE zuletzt nicht mit. Und das ist bei einer Aktie durchaus bedauerlich. So sehen Anleger im Chart unten, dass die RWE-Aktie praktisch schon das ganze Jahr über unter der wichtigen 200-Tage-Linie (grün) notiert und in einem Abwärtstrend gefangen ist. Dabei sollen die Gewinne je Aktie in den nächsten Jahren wieder zulegen, womit auch die Bewertung und die Dividende weiterhin attraktiver wird. Dennoch ist es für Anleger ein Problem, wenn solche gut bewerteten Aktien einfach nicht laufen (siehe etwa auch Volkswagen). Bei der RWE-Aktie muss man aktuell also vorsichtig sein und sollte vor einem Investment einen erfolgreichen Ausbruch über die 200-Tage-Linie abwarten.

Doch sieht es dann bei der DHL-Aktie überhaupt besser aus?

DHL-Aktie mit 5,10 Prozent Dividendenrendite

Auch bei der DHL-Aktie sieht es im Chart nicht gut aus. Die Probleme wie bei der RWE-Aktie treten auch hier auf: Fast seit Jahresbeginn ist das Papier im Abwärtstrend und befindet sich unter der 200-Tage-Linie. Anleger sollten auch hier erstmal auf einen Ausbruch über die 200-Tage-Linie warten. Wenn dies passiert, dann kann sich aber sowohl die DHL-Aktie, als auch die RWE-Aktie lohnen.

Denn die DHL-Aktie bietet mit einer Dividendenrendite von 5,10 Prozent sogar noch mehr Ausschüttung als RWE. Auch das KGV ist beim deutschen Logistik-Konzern mit 11,2 deutlich niedriger.

Allerdings sehen die Analysten im Schnitt dafür nur 15 Prozent Kurrspotenzial bis 43,60 Euro. Doch etwa JP Morgan geht mit einem Kursziel von 49 Euro deutlich höher. Und die US-Experten schreiben: "Der Logistikkonzern und die Billigfluglinie Easyjet seien ihre europäischen Transport- und Logistikfavoriten, schrieb Alexia Dogani in ihrer am Dienstag vorliegenden Branchenanalyse."

So sehen Anleger, dass die DHL-Aktie und die RWE-Aktie trotz Problemen im Chart schöne Kurspotenziale und auch tolle Dividenden aufweisen. Anleger, die sich jetzt noch in etwas Geduld üben und auf den richtigen Moment warten, könnten bald belohnt werden.

Und lesen Sie auch: Eine der sichersten deutschen Aktien bietet Einstiegs-Chance: KGV 10,5 und 3,63% Dividendenrendite

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: DHL Group.