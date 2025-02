Es sind die besonderen Aktien, die den Unterschied an der Börse machen. Wir haben 20 dieser Wohlstands-Aktien gefunden und verraten heute, welche dieser Papiere die Anleger mit wahnsinnig hohen Dividenden-Steigerungen reich machen.

20 Wohlstands-Aktien mit riesigem Dividenden-Wachstum

Wohlstands-Aktien, Dividenden

In der obigen Liste sehen Sie 20 Wohlstands-Aktien, die BÖRSE ONLINE herausgesucht hat. Die Kriterien waren dabei, dass die Aktien seit vielen Jahren im Kurs zulegen müssen, dass sie Anlegern satte Renditen ermöglichen und dass sie wenn möglich auch sehr hohe Steigerungen bei der Dividende aufweisen. So sehen Anleger oben, dass eine Aktie in den vergangenen 5 Jahren die Dividende im Schnitt jedes Jahr um 49,84 Prozent anheben konnte. Um welche Aktie es sich dabei handelt und welche der besten Wohlstands-Aktien sich hinter den "???" verbergen, das erfahren Sie exklusiv hier.

Diese Mischung macht Anleger dank Wohlstands-Aktien reich

Wer an der Börse Erfolg haben möchte, der muss auf Aktien setzen, die fast immer steigen. In der Liste oben sehen Sie, welche Aktien in den vergangenen 10 Jahren dank reinvestierter Dividende sagenhafte Renditen haben. Und auch deutsche Aktien sind dabei. So brachte die Allianz-Aktie in den vergangenen 10 Jahren jedes Jahr eine Rendite von über 13 Prozent. Bei der SAP-Aktie waren es sogar mehr als 18 Prozent.

Das Geheimnis dieser Aktien: Sie verdienen deutlich mehr Geld als der Durchschnitt. Etwa bei 8 Prozent Gewinnwachstum pro Jahr liegt das historische Mittel. Unternehmen, die mehr Geld verdienen, laufen an der Börse besser und können daher auch die Dividenden krass steigern. So sehen Sie, dass die Mehrzahl der Unternehmen oben auch ihre Dividenden jedes Jahr um mehr als 8 Prozent steigern konnten. Dass es aber nicht nur um die Dividende geht, das zeigen auch die Beispiele der Aktien von Berkshire Hathaway und Fair Isaac.

